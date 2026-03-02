“Se escucha la artillería del ejército”: Mexicano en Dubái relata cómo se vive la guerra

| 13:23 | Redacción | Uno TV

Héctor Bello, un mexicano residente en Dubái aseguró que la ciudad mantiene condiciones de relativa normalidad, pese a los ataques con drones y misiles registrados en Emiratos Árabes Unidos durante el fin de semana.

En entrevista con Pablo Valdés y Juan Rivas en A las nueve en Uno, describió el ambiente que se vivió durante el fin de semana y cómo se notificó a la población a través de mensajes en teléfonos celulares para permanecer en casa.

Hasta el momento, Héctor Bello, no contempla abandonar Emiratos Árabes Unidos, al considerar que los conflictos en la región suelen escalar y disminuir con rapidez.

