Estados Unidos despliega a 3 mil 500 soldados en guerra contra Irán

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Ilustrativa. Foto: AFP/Archivo

El gobierno de Estados Unidos desplegó a un buque con alrededor de 3 mil 500 soldados para participar en la guerra iniciada contra Irán, a un mes del conflicto.

El Comando Central del Ejército (Centcom) informó en redes sociales que marineros y marines llegaron al área de responsabilidad del Comando Central en Medio Oriente, el pasado viernes 27 de marzo.

Arribaron a bordo del USS Tripoli, un buque de asalto anfibio de clase América. Según el Centcom, dicha unidad está compuesta “por aproximadamente 3 mil 500 marineros y marines“. Además, llevaba “aeronaves de transporte y cazas de ataque, así como activos anfibios y tácticos.”

Estados Unidos contemplaba enviar a 10 mil soldados a Medio Oriente por los ataques de su país contra Irán, según The Wall Street Journal.

Estados Unidos amagó con intensificar guerra en Medio Oriente

Lo anterior ocurre después de que el gobierno de Irán se negó a aceptar un acuerdo de paz con Donald Trump para cesar la ofensiva militar que ha puesto en jaque a la industria petrolera por el bloqueo del estrecho de Ormuz.

El pasado 25 de marzo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que podrían aumentar severamente los ataques en Irán si la nación islámica no aceptaba llegar a un acuerdo.

Durante una conferencia de prensa, subrayó que Donald Trump “no fanfarroneaba”. Dijo que el gobierno está preparado para incrementar las acciones militares.

El 27 de marzo se cumplió un mes de la guerra en Irán iniciada por Estados Unidos e Israel, que alcanzó a otros países de Medio Oriente.

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