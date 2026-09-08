EE. UU. intercepta y hunde otra embarcación que, presuntamente, abastecía combustible a narcos ecuatorianos

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Tripulantes fueron puestos a disposición en Ecuador. Foto: Reuters

El Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM) informó que interceptó y posteriormente hundió una embarcación que presuntamente era utilizada para suministrar combustible a la organización criminal ecuatoriana Los Choneros, considerada una de las principales estructuras del narcotráfico en ese país.

La operación fue realizada el 7 de septiembre en aguas del Pacífico Oriental por elementos de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM), unidad encargada de combatir actividades ilícitas en la región.

On Sept. 7, under the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere (JTF-WHEM) forces successfully interdicted a floating refueling station supporting illicit at-sea drug trafficking operations in the Eastern Pacific.



Intelligence confirmed the vessel's… pic.twitter.com/nfGfy8KTUY — U.S. Southern Command (@Southcom) September 7, 2026

Embarcación servía como estación flotante de abastecimiento

De acuerdo con el comunicado difundido por SOUTHCOM, la nave operaba como una estación flotante de reabastecimiento de combustible, utilizada para apoyar actividades de narcotráfico en altamar.

Las autoridades estadounidenses señalaron que información de inteligencia permitió establecer vínculos entre la embarcación y Los Choneros, grupo criminal señalado por las autoridades ecuatorianas como uno de los principales actores en el tráfico de drogas hacia mercados internacionales.

En un video adjunto a la publicación, puede apreciarse la operación de las fuerzas estadounidenses, evacuando a los tripulantes de la embarcación y posteriormente abriendo fuego contra la embarcación supuestamente vacía.

La tripulación fue rescatada

El Comando Sur indicó que los ocupantes de la embarcación fueron rescatados antes de su destrucción.

Posteriormente, los tripulantes serán entregados a las autoridades de Ecuador, que continuarán con los procedimientos correspondientes.

Estados Unidos detalló que, una vez realizada la inspección de la nave y desembarcada la tripulación, la embarcación fue hundida.

Continúan los operativos contra redes de narcotráfico

SOUTHCOM aseguró que la acción forma parte de una estrategia más amplia para atacar las cadenas logísticas utilizadas por organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas en el continente.

La Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental señaló que continuará realizando operaciones en la región para identificar embarcaciones, rutas y estructuras de apoyo que permitan a los grupos criminales mover narcóticos a través del Pacífico y otras zonas marítimas del hemisferio.

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