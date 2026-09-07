ONU exige a EE. UU. rendir cuentas por muertes de migrantes bajo custodia

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ONU exige a EE. UU. sobre muertes de migrantes bajo custodia de ICE. Foto: AFP

Este lunes, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, exigió a Estados Unidos rendir cuentas por las muertes de migrantes bajo custodia y detener las deportaciones hacia países donde puedan enfrentar daños irreparables.

Durante la apertura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Türk informó que cuatro personas más murieron bajo custodia migratoria estadounidense desde junio. Así, el número de fallecimientos registrados en 2026 llegó a 23.

ONU pide detener deportaciones de migrantes a países peligrosos

Volker Türk también pidió a Estados Unidos detener el retorno de personas hacia lugares donde puedan sufrir daños irreparables, incluido Haití. Además, exigió garantizar el debido proceso en las expulsiones hacia terceros países.

El llamado ocurre mientras el gobierno del presidente Donald Trump mantiene la lucha contra la inmigración ilegal como una de las prioridades de su segundo mandato y ha detenido a miles de personas.

Por su parte, un informe de Human Rights Watch y Physicians for Human Rights, publicado en junio, señaló que la tasa de personas que mueren bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) alcanzó su nivel más alto en más de una década.

Debido a ello, Türk expresó preocupación por otras prácticas relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias estadounidenses. Entre ellas, mencionó los retornos de migrantes hacia lugares peligrosos y países con los que no tienen vínculos.

ONU alerta por posibles guantes de descarga eléctrica para ICE

El Alto Comisionado manifestó además su alarma por supuestos planes del ICE para proporcionar a sus agentes guantes de descarga eléctrica. Según Türk, esta medida podría aumentar la violencia durante las operaciones de control migratorio.

El ICE también ha recibido críticas por muertes ocurridas durante operativos, incluidas las de dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota en enero, quienes participaban en protestas contra la agencia.

Ante este escenario, el funcionario de la ONU reiteró su llamado a garantizar el respeto a los derechos humanos y el debido proceso durante las acciones migratorias.

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