De Linterna Verde a muros y anexiones: así usa Trump la IA para impulsar su mensaje político

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El presidente ha generado docenas de publicaciones con IA. Foto: AFP.

El Gobierno de Estados Unidos publicó un video generado por inteligencia artificial (IA) donde Donald Trump aparece como Linterna Verde y construye un muro fronterizo contra migrantes.

La Casa Blanca publicó un video donde el mandatario luce el anillo del superhéroe: una herramienta que sirve para crear objetos y estructuras inmediatamente.

El breve video muestra a Donald Trump construyendo un muro fronterizo durante la noche, evitando el ingreso de migrantes a Estados Unidos. También aparece creando una fábrica manufacturera y mandando aviones caza.

In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power… Green Lantern's light! pic.twitter.com/mXWr0zeyLC — The White House (@WhiteHouse) September 7, 2026

“En el día más brillante, en la noche más oscura, ningún mal escapará de mi mirada. Que aquellos que veneran el poder del mal teman mi poder… ¡La luz de Linterna Verde!”, indicó la Casa Blanca.

Donald Trump usa constantemente la IA para generar videos o imágenes que reflejan amenazas y alertas de expansión territorial.

Poco después, el presidente publicó en Truth Social una imagen generada con IA donde Norteamérica tiene la bandera estadounidense, abarcando a México, Canadá y Alaska.

Publicaciones con Inteligencia Artificial

En mayo de este 2026, el Financial Times identificó al menos 75 imágenes generadas con IA en las publicaciones de Donald Trump en Truth Social en lo que iba de ese año.

El presidente republicano hizo más de 2 mil 700 publicaciones en Truth Social entre enero y mayo del 2026, según dicho medio de comunicación.

Las publicaciones siguen un patrón: Donald Trump hace alguna declaración contra algún país o gobierno, seguida de algún contenido generado por IA que fortalece su visión.

Publicaciones polémicas

Canal de Panamá y Gaza

Donald Trump inició con esta práctica antes de asumir su segunda presidencia. En diciembre del 2024, generó una imagen con inteligencia artificial donde la bandera estadounidense aparecía sobre el Canal de Panamá.

Dicha publicación se generó después de que Donald Trump dijera que Estados Unidos debía recuperar el control del canal.

Para el 26 de febrero del 2025, el presidente republicano publicó un video donde Gaza aparece convertida en un complejo turístico, en plena invasión de Israel.

Dicho contenido mostraba hoteles de lujo; una estatua dorada suya; una torre llamada “Trump Gaza”, así como a él y a Benjamín Netanyahu descansando en la playa.

Poco antes, el mandatario estadounidense declaró que Washington quería “comprar y poseer Gaza” para convertirla en la “Riviera de Oriente Medio”.

Groenlandia, Irán y México

En enero del 2026, publicó una imagen generada por inteligencia artificial donde aparece plantando la bandera estadounidense en Groenlandia, en plena insistencia por anexar este territorio.

El mismo día, publicó una foto real de una reunión con dirigentes europeos, a la que incorporó artificialmente un mapa donde la bandera estadounidense cubría a Canadá, Groenlandia y Venezuela.

Donald Trump también ha hecho varias publicaciones que reflejan amenazas contra Irán. En septiembre, difundió una imagen en la que el mapa iraní adopta la silueta de su cabeza; ese mismo mes, publicó otra foto donde el estrecho de Ormuz aparece como “estrecho de Trump”.

Además, el pasado 6 de septiembre, publicó otro video hecho con IA donde aparece cambiando el nombre de “Nuevo México” a “Nuevo América”.

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