México presentará denuncias en EE. UU. por muerte de 17 connacionales

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Al menos 17 migrantes han muerto bajo custodia de ICE. Foto: AFP

México presentará este lunes denuncias en Estados Unidos por la muerte de 17 connacionales ocurridas en centros de detención y durante operativos del ICE, informó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien también llamó al Congreso de la Unión y a la sociedad a manifestar su rechazo por las violaciones a los derechos humanos de mexicanos en territorio estadounidense.

Durante su conferencia, la mandataria indicó que el Gobierno de México iniciará las acciones legales correspondientes en Estados Unidos por los fallecimientos registrados y precisó que el embajador mexicano ya fue informado sobre la estrategia jurídica que se implementará para la defensa de los connacionales.

La presidenta señaló que las denuncias se presentarán este lunes como parte del seguimiento a los casos de mexicanos fallecidos en centros de detención o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

“Por el fallecimiento de 17 connacionales, entre ellos el último que fue pues prácticamente ultimado. Se está realizando una investigación por parte de la alcaldía de Houston y también entendemos que el propio gobierno de los Estados Unidos lo está haciendo”, declaró Sheinbaum.

De acuerdo con la titular del Ejecutivo, las investigaciones por el caso más reciente se desarrollan tanto por autoridades de Houston como por el gobierno estadounidense.

Sheinbaum informa sobre denuncias en EE. UU.

La presidenta explicó que el Gobierno de México mantiene comunicación con la representación diplomática en Estados Unidos para dar seguimiento a los procesos legales relacionados con los fallecimientos de mexicanos.

Indicó que el embajador ya conoce las acciones que emprenderá el gobierno mexicano para respaldar a las familias de los connacionales y acompañar las investigaciones correspondientes.

El anuncio ocurre luego de que el Gobierno de México diera seguimiento a diversos casos de mexicanos fallecidos en centros de detención y durante operativos migratorios en territorio estadounidense.

Sheinbaum llama a rechazar violaciones a derechos humanos

Además de informar sobre las denuncias, Claudia Sheinbaum hizo un llamado al Congreso de la Unión, a la Comisión Permanente y a todas las fuerzas políticas para que expresen su rechazo ante las violaciones a los derechos humanos de mexicanos en Estados Unidos.

La mandataria pidió que todos los partidos políticos, sin excepción, presenten solicitudes de información sobre estos hechos.

“Hago un llamado al Congreso de la Unión, a la Comisión Permanente, a que todos los partidos políticos, todos sin excepción, presenten también una solicitud de información y nuestro rechazo a la violación de los Derechos Humanos de mexicanos en Estados Unidos y a todos aquellos que lo quieran hacer; espero que sean receptivos a que todas y todos nos manifestemos por la defensa de los mexicanos en el exterior”, expresó.

El Gobierno de México informó que continuará con las acciones legales y el seguimiento a las investigaciones relacionadas con la muerte de 17 connacionales en Estados Unidos.

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