Estados Unidos propone a China canal de comunicación sobre incidentes con la IA

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Foto: Reuters | Ilustrativa

Funcionarios de Estados Unidos y China analizaron la creación de un canal de comunicación para abordar las preocupaciones sobre la inteligencia artificial (IA) durante una reunión celebrada este domingo en Nueva York.

El encuentro también sirvió de antesala para preparar una cumbre entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping el próximo jueves en la Casa Blanca.

Las conversaciones se producen mientras Washington y Beijing afrontan temores crecientes sobre los sistemas de IA, lo que ofrece un raro incentivo para la cooperación pese a una carrera cada vez más intensa por el liderazgo en esta tecnología.

“Acabamos de tener una reunión muy exitosa con los chinos sobre comercio e IA”, declaró a periodistas el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, tras el encuentro con el vice primer ministro chino, He Lifeng.

Las conversaciones, en las que también participó el representante de Comercio de la Casa Blanca, Jamieson Greer, duraron alrededor de ocho horas en la sede de JPMorgan Chase en Nueva York. Bessent señaló que Estados Unidos propuso un mecanismo de notificación entre los dos países para incidentes relacionados con la IA, como amenazas a la seguridad.

“Lo que debatimos fue establecer un mecanismo. Así que se va a llamar el Diálogo sobre IA entre Estados Unidos y China”, dijo, agregando “hemos acordado volver a reunirnos”. Los medios estatales chinos describieron el lunes las reuniones como “francas, profundas y constructivas”.

El funcionario chino Li Chenggang, que fue ascendido a un puesto de máximo nivel como representante de comercio internacional poco antes de las reuniones, también estuvo presente.

Greer añadió que “es imperativo que podamos trabajar juntos”, mientras que, preguntado sobre la posibilidad de una reducción mutua de aranceles a ciertos bienes, Greer dijo que los equipos “siguen trabajando en ello”.

Ambas potencias buscan aliviar las tensiones en materia de comercio, tecnología y otras preocupaciones estratégicas. Entre ellas figuran la posible prórroga de una tregua comercial y la implantación de salvaguardias para el desarrollo de la IA.

Los funcionarios estadounidenses también quieren garantizar el flujo continuo de imanes de tierras raras y minerales críticos que son vitales para los fabricantes estadounidenses.

Las reuniones técnicas podrían continuar hasta el lunes, dijo anteriormente a la AFP una fuente conocedora de las conversaciones. En negociaciones anteriores, China se comprometió a comprar productos agrícolas estadounidenses, y el cumplimiento de esos compromisos también podría ser objeto de examen.

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