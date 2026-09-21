Zelenski y Trump acuerdan reunión en Nueva York para tratar el fin de la guerra con Rusia

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Foto: AFP | Archivo

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, mantuvo este domingo una conversación telefónica con su par estadounidense, Donald Trump, con quien acordó reunirse personalmente en los próximos días en Nueva York.

“Acabamos de hablar con el presidente Trump. Fue una conversación importante y tratamos muchas cosas. Acordamos reunirnos en Nueva York y esta reunión puede cambiar muchas cosas. Hay una dinámica diplomática”, explicó Zelenski en un mensaje publicado en redes sociales.

I just spoke with President Trump @POTUS. An important conversation, and we got through a lot. We agreed to meet in New York, and this meeting could change a lot. There is diplomatic momentum.



I thanked the President for Steve Witkoff and Jared Kushner’s visit to Kyiv. We went… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 20, 2026

Asimismo, aprovechó para agradecerle a Donald Trump la visita a Kiev de sus enviados especiales, Steve Witkoff y Jared Kushner. “Entramos bien en los detalles esenciales y vieron la situación en Ucrania. La vía pacífica es la prioridad número uno”, apuntó.

El dirigente ucraniano explicó que hay “ideas” sobre los posibles pasos de desescalada y cuestiones de seguridad fundamentales como la energía, los alimentos o la protección de las vidas. Los equipos ucraniano y estadounidense trabajan juntos y “están listos para dar pasos serios”, aseguró.

Además, agradeció a Trump las nuevas sanciones impuestas a Rusia en la conocida como Ley Graham. “Estamos todos de acuerdo: tiene que haber paz. ¡Gracias a todos los que están con Ucrania! ¡Gracias a todos los que están ayudando!”, planteó.

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