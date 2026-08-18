Venezuela registra nuevo terremoto de magnitud superior a 4 en La Guaira

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Venezuela registró un nuevo sismo este martes. Foto: AFP

Venezuela registró este martes un nuevo terremoto con epicentro en La Guaira, de magnitud superior a 4, alrededor de las 3:25 horas, tiempo local, sin que hasta el momento se reporten víctimas ni afectaciones, informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La mandataria señaló que el movimiento fue sentido y que el Sistema de Protección se encuentra activado para realizar las labores de monitoreo y seguimiento correspondientes.

#SismoVenezuela



Preliminar

Aproximadamente a las 03:07 HLV se registró un sismo de magnitud superior a 4,0. El epicentro se habría localizado en la costa de La Guaira.

El temblor se sintió en diferentes sectores de Caracas y Vargas.



(Los videos corresponden a grabaciones de… pic.twitter.com/8bzlEMQCHV — Delmiro De Barrio  (@DelmiroDeBarrio) August 18, 2026

“Quiero informar que se registró un seísmo sentido, con epicentro en La Guaira y una magnitud superior a 4. Nuestro Sistema de Protección está activado y realizando el monitoreo y seguimiento correspondiente”, indicó Rodríguez.

No reportan víctimas ni daños por el terremoto

Rodríguez precisó que, hasta el momento, las autoridades no cuentan con información sobre personas afectadas o daños derivados del movimiento telúrico.

“Hasta este momento, no tenemos reportes de afectaciones de ningún tipo. Seguimos atentos y trabajando para garantizar la seguridad de todos”, señaló la presidenta encargada.

ATENCIÓN | Temblor en Venezuela: reportan sismo de 4,8 con epicentro a 24 km de La Guaira, zona afectada por el doble terremoto del 24 de junio. Delcy Rodríguez informa que no se reportan daños. pic.twitter.com/3i3FJsv6HP — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) August 18, 2026

El terremoto se registró a las 3:25 horas de Venezuela, de acuerdo con la información proporcionada por la mandataria.

Así fue registrado por cámaras de seguridad el sismo de esta madrugada, 18 de agosto de 2026, a las 3:07 a. m., con epicentro en Maiquetía, a unos 10 km al noroeste de La Guaira (estado Vargas) y a una profundidad de 10 km, de acuerdo con la Fundación Venezolana de… pic.twitter.com/SqPYxMI8UG — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) August 18, 2026

Venezuela mantiene seguimiento tras terremotos de junio

El nuevo movimiento ocurre mientras las autoridades venezolanas mantienen el balance de víctimas de los terremotos registrados a finales de junio.

Este lunes, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que la cifra de personas fallecidas por el terremoto del 24 de junio, de magnitud 7.2, ascendió a 6 mil 438.

Reportes del temblor que se registró en horas de la madrugada de este martes en el norte de Venezuela y que se sintió en Caracas y Catia La Mar, entre otras zonas.#Venezuela #Sismo pic.twitter.com/prsu1Em7eJ — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) August 18, 2026

El balance mantiene en 6 mil 462 el número de personas rescatadas y en 86 mil 358 las víctimas que fueron hospitalizadas.

Las autoridades venezolanas habían señalado que los terremotos de finales de junio alcanzaron magnitudes de 7.2 y 7.5.

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