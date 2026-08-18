Venezuela registra nuevo terremoto de magnitud superior a 4 en La Guaira
Venezuela registró este martes un nuevo terremoto con epicentro en La Guaira, de magnitud superior a 4, alrededor de las 3:25 horas, tiempo local, sin que hasta el momento se reporten víctimas ni afectaciones, informó la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
La mandataria señaló que el movimiento fue sentido y que el Sistema de Protección se encuentra activado para realizar las labores de monitoreo y seguimiento correspondientes.
“Quiero informar que se registró un seísmo sentido, con epicentro en La Guaira y una magnitud superior a 4. Nuestro Sistema de Protección está activado y realizando el monitoreo y seguimiento correspondiente”, indicó Rodríguez.
No reportan víctimas ni daños por el terremoto
Rodríguez precisó que, hasta el momento, las autoridades no cuentan con información sobre personas afectadas o daños derivados del movimiento telúrico.
“Hasta este momento, no tenemos reportes de afectaciones de ningún tipo. Seguimos atentos y trabajando para garantizar la seguridad de todos”, señaló la presidenta encargada.
El terremoto se registró a las 3:25 horas de Venezuela, de acuerdo con la información proporcionada por la mandataria.
Venezuela mantiene seguimiento tras terremotos de junio
El nuevo movimiento ocurre mientras las autoridades venezolanas mantienen el balance de víctimas de los terremotos registrados a finales de junio.
Este lunes, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, informó que la cifra de personas fallecidas por el terremoto del 24 de junio, de magnitud 7.2, ascendió a 6 mil 438.
El balance mantiene en 6 mil 462 el número de personas rescatadas y en 86 mil 358 las víctimas que fueron hospitalizadas.
Las autoridades venezolanas habían señalado que los terremotos de finales de junio alcanzaron magnitudes de 7.2 y 7.5.
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