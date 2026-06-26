Mundial 2026: guardan un minuto de silencio por víctimas de terremotos en Venezuela

GENERANDO AUDIO...

FIFA rinde un minuto de silencio por Venezuela en el Mundial | Foto: Reuters

Los jugadores de Francia y Noruega guardaron un minuto de silencio en honor a las víctimas por los terremotos que azotaron a Venezuela el pasado miércoles 24 de junio. De manera simultánea, Senegal e Irak también rindieron homenaje al país sudamericano en su respectivo encuentro de la fase de grupos.

Los terremotos en Venezuela dejaron un saldo de 920 muertos y casi 3 mil heridos, de acuerdo con el más reciente balance oficial y datos de la ONU, los cuales señalan más de 50 mil desaparecidos.

Minutos de silencio en el Mundial por las víctimas de sismos en Venezuela

Los dos partidos que inauguraron el Día 16 del Mundial se vieron precedidos por minutos de silencio en recuerdo a las víctimas de los fatales terremotos sufridos esta semana en Venezuela.

Tanto el duelo entre Francia y Noruega como el juego de Senegal ante Irak tuvieron ese gesto de recuerdo, cuyo motivo fue anunciado por la megafonía de los estadios de Foxborough, Estados Unidos (EE.UU.), y Toronto, Canadá, respectivamente.

Un minuto de silencio antes del Irak vs Senegal del Mundial | Foto: Reuters

A pesar de que el “doblete sísmico” de Venezuela aconteció el pasado miércoles, ninguno de los seis partidos del jueves 25 de junio tuvieron un minuto de silencio por las víctimas mortales.

La ausencia de homenajes un día después del sismo provocó una ola de críticas en redes sociales. “¿Es normal que en el Mundial no hayan hecho minuto de silencio por lo de Venezuela?“, reprochó en X la usuaria Milly Cortez.

Reportan enojo en Francia por medidas de la FIFA

Inicialmente, el cuerpo técnico francés había indicado que el minuto de silencio se debía al fallecimiento de la madre de su seleccionador Didier Deschamps, antes de corregir esa información unos minutos después, según la agencia AFP.

Francia y Noruega durante el minuto de silencio por Venezuela | Foto: Reuters

El periodista español Abraham Romero señaló en redes sociales que se presentó un “pequeño enfado” en la delegación francesa, pues habría pedido que el minuto de silencio se rindiera en honor a la mamá del director técnico.

Además, atribuyó el enojo a una segunda razón: “La FIFA ha rechazado la petición de portar un brazalete negro por la madre de Deschamps“.

Balance al momento por los terremotos en Venezuela

Los terremotos en Venezuela dejaron un saldo de 920 muertos y casi 3 mil heridos, de acuerdo con el más reciente balance oficial y datos de la ONU. Por otro lado, los datos actualizados señalan más de 50 mil desaparecidos.

Además se sumó una replica de magnitud 4.4 volvió a sacudir La Guaira, Venezuela, durante la madrugada de este viernes.

La tragedia provocada por los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 del miércoles, mantiene en marcha una compleja operación de búsqueda y rescate, mientras aumenta la desesperación entre familiares de las víctimas.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó este viernes que la cifra oficial de fallecidos ascendió a 920. Por su parte, el jefe de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, señaló que más de 50 mil personas continúan desaparecidas, mientras el gobierno venezolano reporta cerca de 3 mil lesionados.

Llega ayuda internacional a Venezuela

Equipos especializados de 17 países comenzaron a movilizarse para apoyar las labores de búsqueda. Rescatistas de México, Colombia, El Salvador y Ecuador ya se encuentran en territorio venezolano, mientras también arribaron brigadas e insumos desde Chile y Suiza.

Estados Unidos anunció un paquete de 150 millones de dólares en asistencia humanitaria y el envío de dos buques de guerra, aviones y helicópteros. Además, un general del Comando Sur ya se encuentra en Caracas para coordinar el apoyo.

Las autoridades informaron que desde el doble sismo se han registrado más de 130 réplicas, mientras continúan las labores para localizar a miles de personas desaparecidas.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.