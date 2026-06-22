“Fue un honor brindarle mi apoyo”: Trump sobre el triunfo de Abelardo de la Espriella

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“Un honor brindarle mi apoyo”: Trump sobre Abelardo de la Espriella. Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó su apoyo al abogado colombiano Abelardo de la Espriella y lo reconoce como “nuevo presidente de Colombia”. Trump celebró la victoria del ultraderechista en las elecciones de Colombia, de acuerdo con una publicación difundida en su red social Truth Social.

Qué dice el mensaje de Trump sobre el “apoyo”

Trump publicó un mensaje en el que felicita a Abelardo de la Espriella, a quien se refiere como el “Tigre”, y lo reconoce como “nuevo Presidente de Colombia”.

¡Felicitaciones a el “Tigre” (¡EL TIGRE!), Abelardo de la Espriella, el nuevo Presidente de Colombia! Fue un gran honor para mí brindarle mi apoyo, y espero trabajar juntos para construir una relación sólida entre Colombia y los Estados Unidos de América, que traerá nuevos niveles de grandeza para ambos países.” mencionó Trump.

El mensaje también puntualiza sobre “la intención de fortalecer la relación bilateral entre ambos países y alcanzar“nuevos niveles de grandeza”.

¿Quién es Abelardo de la Espriella?

Abelardo de la Espriella es un abogado y empresario colombiano originario de la región Caribe del país. Ha desarrollado su carrera principalmente en el ámbito jurídico y mediático, con presencia frecuente en debates públicos sobre política y seguridad.

De acuerdo con su trayectoria pública, ha ejercido como litigante y consultor, además de participar en espacios de opinión en medios de comunicación. También ha señalado haber residido en el extranjero en etapas de su vida profesional.