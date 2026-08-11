Recomendaciones para contactar a familiares desde México por sismo en Colombia

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Tras el sismo en Colombia, que ha dejado más de un centenar de muertos, Johan Toro, director de Genera Territorio A. C., en entrevista con Uno TV, recomendó a colombianos en México que busquen información sobre familiares, viviendas o inmuebles afectados por el sismo en el país latinoamericano a acudir a canales oficiales para conocer la situación y solicitar apoyo. Es decir, la Embajada de Colombia y la Cancillería.

Por otra parte, en Colombia, las personas que necesiten verificar el estado de una vivienda pueden comunicarse a las líneas de emergencia correspondientes:

123: línea única nacional de emergencia.

línea única nacional de emergencia. 119: atención de bomberos ante situaciones como fugas de gas.

atención de bomberos ante situaciones como fugas de gas. 125: servicio de ambulancias.

servicio de ambulancias. 132: Cruz Roja.

La recomendación es evitar saturar las líneas telefónicas. Para conocer el estado de familiares, la sugerencia es enviar un mensaje breve por WhatsApp o redes sociales, preguntando si están bien y dónde se encuentran.

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