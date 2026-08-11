Recomendaciones para contactar a familiares desde México por sismo en Colombia
Tras el sismo en Colombia, que ha dejado más de un centenar de muertos, Johan Toro, director de Genera Territorio A. C., en entrevista con Uno TV, recomendó a colombianos en México que busquen información sobre familiares, viviendas o inmuebles afectados por el sismo en el país latinoamericano a acudir a canales oficiales para conocer la situación y solicitar apoyo. Es decir, la Embajada de Colombia y la Cancillería.
Por otra parte, en Colombia, las personas que necesiten verificar el estado de una vivienda pueden comunicarse a las líneas de emergencia correspondientes:
- 123: línea única nacional de emergencia.
- 119: atención de bomberos ante situaciones como fugas de gas.
- 125: servicio de ambulancias.
- 132: Cruz Roja.
La recomendación es evitar saturar las líneas telefónicas. Para conocer el estado de familiares, la sugerencia es enviar un mensaje breve por WhatsApp o redes sociales, preguntando si están bien y dónde se encuentran.
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