¡Golpe al CJNG! EE. UU. sanciona a más de 50 personas y entidades ligadas al cártel, incluido su nuevo líder

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Departamento del Tesoro de EE. UU. Foto: Reuters

El Gobierno de Estados Unidos sancionó a más de 50 personas y entidades vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mediante una acción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, la cual también alcanzó al nuevo líder de la organización criminal, identificado por las autoridades estadounidenses como parte de la estructura de mando del cártel.

La medida fue anunciada este 23 de julio por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que calificó la decisión como la acción de mayor alcance emprendida hasta ahora contra el CJNG.

Today, in a sweeping action to confront narcoterrorism, Treasury’s Office of Foreign Assets Control sanctioned over 50 Mexican individuals and entities linked to the terrorist Cartel de Jalisco Nueva Generacion, which is responsible for a significant proportion of fentanyl and… — Treasury Department (@USTreasury) July 23, 2026

EE. UU. incluye al nuevo líder del CJNG entre los sancionados

El Departamento del Tesoro informó que entre los sancionados se encuentra Juan Carlos Valencia González, identificado por las autoridades estadounidenses como el nuevo líder del CJNG tras la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, alias “Mencho”. Según la información oficial, también es conocido con el alias de “Pelón” y posee nacionalidad mexicana y estadounidense.

Foto: Departamento del Tesoro de EE. UU.

La autoridad estadounidense señaló que la estructura sancionada incluye integrantes de la dirigencia del cártel, operadores de tráfico de drogas y personas relacionadas con las finanzas de la organización.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que la acción busca afectar la capacidad operativa y financiera del CJNG mediante el bloqueo de redes vinculadas con la organización criminal.

OFAC mantiene sanciones contra integrantes del liderazgo del CJNG

La dependencia recordó que previamente había sancionado a integrantes considerados parte del liderazgo del CJNG.

Entre ellos se encuentran:

Audias Flores Silva, alias “Jardinero”

Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”

Julio Alberto Castillo Rodríguez

Julio César Montero Pinzón, alias “El Tarjetas”

Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”

Francisco Javier Gudino Haro, alias “La Gallina”

La OFAC indicó que estas designaciones fueron realizadas y actualizadas entre junio y agosto de 2025 conforme a las órdenes ejecutivas aplicables.

¿Qué implican las sanciones contra el CJNG?

Las sanciones emitidas por la OFAC contemplan, entre otras medidas:

Bloqueo de bienes e intereses en bienes sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos.

Prohibición para que ciudadanos y empresas estadounidenses realicen transacciones con los sancionados.

Congelamiento de activos que puedan encontrarse bajo control estadounidense.

Riesgo de sanciones para quienes faciliten determinadas operaciones con las personas o entidades designadas.

El Departamento del Tesoro explicó que estas medidas buscan limitar el acceso de la organización criminal al sistema financiero y afectar las redes utilizadas para financiar sus operaciones.

Departamento del Tesoro destaca el alcance de la medida

En el comunicado oficial, el Departamento del Tesoro indicó que las sanciones alcanzan a más de 50 personas y entidades mexicanas relacionadas con el CJNG y abarcan distintos niveles de la organización, desde la dirigencia hasta redes financieras y células de tráfico de drogas.

La dependencia señaló que la acción forma parte de la estrategia del Gobierno de Estados Unidos para aplicar medidas financieras contra organizaciones criminales designadas por las autoridades estadounidenses. Asimismo, informó que la lista completa de personas y entidades sancionadas fue incorporada a las actualizaciones de la OFAC publicadas este 23 de julio.

UIF bloquea cuentas y denuncia ante la FGR tras sanciones de EE. UU. contra red ligada al CJNG

Al respecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) , a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que reforzó las acciones contra una estructura financiera presuntamente vinculada al CJNG, luego de que la OFAC del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó a 55 sujetos, entre personas físicas y morales, por su presunta relación con esa organización.

Mediante un comunicado, la dependencia federal precisó que la designación realizada por las autoridades estadounidenses comprende 39 personas físicas y 16 personas morales, como parte de la cooperación entre México y Estados Unidos para combatir las finanzas de la delincuencia organizada.

Como resultado de estas acciones, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los sujetos relacionados con la designación internacional y añadió otros ocho sujetos vinculados con la misma estructura financiera.

📢 #ComunicadoDePrensa



La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, en coordinación con autoridades de Estados Unidos, fortalece acciones contra estructuras financieras vinculadas al CJNG.



La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de… pic.twitter.com/y44xNqiRVz — Hacienda (@Hacienda_Mexico) July 23, 2026

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