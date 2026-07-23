Olas de calor provocan cientos de incendios forestales en Francia, Italia y España

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Es el segundo año con más hectáreas quemadas en Europa. Foto: AFP

Los vientos y altas temperaturas mantienen vivos cientos de incendios forestales que afectan a Francia, España e Italia, provocando la evacuación de miles de personas.

En el sur de Francia, bomberos trabajan en dos incendios de gran magnitud. Uno de ellos, ocurrido en Le Porge, cerca de la ciudad de Burdeos, sumaba 2 mil 400 hectáreas quemadas hasta este jueves.

Dos bomberos murieron mientras intentaban sofocar un incendio de gran magnitud cerca del aeropuerto de Burdeos-Mérignac, en Francia.



Los rescatistas participaban en las labores para impedir el avance del fuego cuando ocurrió el incidente.



📹: Cortesía. pic.twitter.com/8udNzhU6UW — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) July 21, 2026

La AFP resaltó que el incendio pudo ser provocado por trabajos de desbroce en un camino forestal, según fuentes consultadas.

Las autoridades no han reportado víctimas ni viviendas incendiadas, aunque la situación es desfavorable, ya que 12 mil personas han sido evacuadas, entre turistas y residentes de localidades cercanas al bosque.

Además, otro incendio inició el pasado 21 de julio en un campo y se ha extendido al departamento de Var, en Francia.

LAMENTABLE 🔥

El #IncendioForestal continua activo en Saumos, Gironde, Francia 🇫🇷



Tras arrasar más de 2,000 hectáreas y forzar la evacuación de más de 10,000 personas en los campings y pueblos contiguos, el incendio se desarrolla en dirección a le Porge.

PRECAUCIÓN 🔥

Créditos… pic.twitter.com/N9JOABmafs — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) July 23, 2026

Aunque suman 2 mil 500 hectáreas afectadas, el fuego se mantiene estable, de acuerdo con el prefecto Simon Fabre. Este jueves, autorizó que 400 personas evacuadas volvieran a sus hogares.

De acuerdo con el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, hay un acumulado de 12 mil 500 focos de incendios y 44 mil hectáreas dañadas desde inicios del 2026.

La AFP resaltó que los incendios no habían calcinado tanta superficie en Francia durante verano.

En Francia, un incendio forestal de gran magnitud avanza hacia zonas habitadas en Cotignac, en el departamento de Var, al sureste del país.



Las llamas han generado preocupación entre los habitantes debido a la propagación del fuego.



📹: Cortesía. pic.twitter.com/LXCciBIyDl — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) July 21, 2026

Italia sufre por cientos de incendios simultáneos

A este incendio en Francia se suman los de España e Italia, países que también atraviesan un momento crítico ante las olas de calor.

Hasta este jueves, Italia enfrenta una emergencia en las regiones de Sicilia y Calabria. Tan solo en Sicilia, las autoridades evacuaron a un centenar de habitantes, así como a 22 pacientes de una clínica.

LAMENTABLE 🔥

Peligroso incendio forestal amenaza Bivona, provincia de Agrigento, en Sicilia, Italia 🇮🇹



Las labores de extinción las combaten personal forestal, bomberos y protección civil.

Vía @WeatherMonitors pic.twitter.com/52kYezmUvc — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) July 21, 2026

En total, se reportaron 344 siniestros en la región siciliana, de los cuales, 50 ya estaban controlados. Además, el fuego provocó la muerte de tres bomberos en el aeropuerto de Burdeos y otro al sur.

“Se han desplegado 6 mil efectivos y están operando 20 medios aéreos”, declaró el miércoles por la noche el presidente de la región, Renato Schifani.

En cambio, se registraron más de 160 incendios en Calabria en las últimas 24 horas.

🇮🇹🔥 El sur de Italia arde bajo un calor infernal: cientos de personas son evacuadas



El fuego arrasa varias localidades de Sicilia, entre ellas Bivona y Castronovo di Sicilia. En esta última, la situación se ha vuelto especialmente grave después de que las llamas se acercaran a… pic.twitter.com/7nn1PIutDG — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) July 21, 2026

La situación en España

En España, habitantes evacuados pudieron regresar a sus hogares tras el inicio de un incendio a aproximadamente 70 kilómetros al suroestre de Madrid.

Actualmente, las autoridades trabajan en extinguir por completo el incendio. Todavía no podían estabilizar el fuego por la madrugada de este jueves.

🇪🇸 ESPAÑA | Un incendio forestal ha arrasado unas 26,000 hectáreas de terreno al norte de Madrid, según informaron los bomberos.



La superficie afectada equivale a aproximadamente 65,000 acres, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando para controlar las llamas. pic.twitter.com/vq0MKTiyPQ — Virales del Mundo (@Viral3sDelMundo) July 23, 2026

En cambio, sigue vigente un megaincendio al otro lado de Madrid, en la provincia de Guadalajara. Desde el 16 de julio, ha arrasado 32 mil hectáreas.

“Hay zonas de alto valor ecológico, de árboles que no va a volver a haber aquí hasta dentro de 50 años”, lamentó Mara Mora, una bombera de 51 años.

😢 IMPOTENCIA | Incendio descontrolado en Guadalajara con llamas gigantescas 🇪🇸



Imágenes que duelen. Vecinos viendo cómo el fuego arrasa todo desde la carretera. Qué mal…



🔥 #Incendios #Guadalajara #España #Emergencia #Fuego pic.twitter.com/LM2C08uHgd — Mike “Flana-Gun”®️ ¡𝐖𝐚𝐱 𝐨𝐧, 𝐰𝐚𝐱 𝐨𝐟𝐟! (@MikeFlanaGun) July 22, 2026

2026, el año con más hectáreas dañadas en Europa por olas de calor

Con estos incendios forestales en Francia, Italia y España, el 2026 destaca como el segundo año con más superficie quemada por incidentes de este tipo en la Unión Europea desde que comenzaron los registros hace 20 años, de acuerdo con datos del sistema Effis analizados por la AFP.

La agencia informativa resaltó que los bosques europeos arden con más facilidad porque su vegetación y suelos enfrentan una sequía acentuada por las históricas olas de calor que han afectado al continente desde junio.

El cambio climático, causado por la combustión contínua de petróleo, carbón y gas, han contribuido a la situación actual, según un estudio de World Weather Attribution.

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