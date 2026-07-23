Olas de calor provocan cientos de incendios forestales en Francia, Italia y España
Los vientos y altas temperaturas mantienen vivos cientos de incendios forestales que afectan a Francia, España e Italia, provocando la evacuación de miles de personas.
En el sur de Francia, bomberos trabajan en dos incendios de gran magnitud. Uno de ellos, ocurrido en Le Porge, cerca de la ciudad de Burdeos, sumaba 2 mil 400 hectáreas quemadas hasta este jueves.
La AFP resaltó que el incendio pudo ser provocado por trabajos de desbroce en un camino forestal, según fuentes consultadas.
Las autoridades no han reportado víctimas ni viviendas incendiadas, aunque la situación es desfavorable, ya que 12 mil personas han sido evacuadas, entre turistas y residentes de localidades cercanas al bosque.
Además, otro incendio inició el pasado 21 de julio en un campo y se ha extendido al departamento de Var, en Francia.
Aunque suman 2 mil 500 hectáreas afectadas, el fuego se mantiene estable, de acuerdo con el prefecto Simon Fabre. Este jueves, autorizó que 400 personas evacuadas volvieran a sus hogares.
De acuerdo con el ministro francés del Interior, Laurent Nuñez, hay un acumulado de 12 mil 500 focos de incendios y 44 mil hectáreas dañadas desde inicios del 2026.
La AFP resaltó que los incendios no habían calcinado tanta superficie en Francia durante verano.
Italia sufre por cientos de incendios simultáneos
A este incendio en Francia se suman los de España e Italia, países que también atraviesan un momento crítico ante las olas de calor.
Hasta este jueves, Italia enfrenta una emergencia en las regiones de Sicilia y Calabria. Tan solo en Sicilia, las autoridades evacuaron a un centenar de habitantes, así como a 22 pacientes de una clínica.
En total, se reportaron 344 siniestros en la región siciliana, de los cuales, 50 ya estaban controlados. Además, el fuego provocó la muerte de tres bomberos en el aeropuerto de Burdeos y otro al sur.
“Se han desplegado 6 mil efectivos y están operando 20 medios aéreos”, declaró el miércoles por la noche el presidente de la región, Renato Schifani.
En cambio, se registraron más de 160 incendios en Calabria en las últimas 24 horas.
La situación en España
En España, habitantes evacuados pudieron regresar a sus hogares tras el inicio de un incendio a aproximadamente 70 kilómetros al suroestre de Madrid.
Actualmente, las autoridades trabajan en extinguir por completo el incendio. Todavía no podían estabilizar el fuego por la madrugada de este jueves.
En cambio, sigue vigente un megaincendio al otro lado de Madrid, en la provincia de Guadalajara. Desde el 16 de julio, ha arrasado 32 mil hectáreas.
“Hay zonas de alto valor ecológico, de árboles que no va a volver a haber aquí hasta dentro de 50 años”, lamentó Mara Mora, una bombera de 51 años.
2026, el año con más hectáreas dañadas en Europa por olas de calor
Con estos incendios forestales en Francia, Italia y España, el 2026 destaca como el segundo año con más superficie quemada por incidentes de este tipo en la Unión Europea desde que comenzaron los registros hace 20 años, de acuerdo con datos del sistema Effis analizados por la AFP.
La agencia informativa resaltó que los bosques europeos arden con más facilidad porque su vegetación y suelos enfrentan una sequía acentuada por las históricas olas de calor que han afectado al continente desde junio.
El cambio climático, causado por la combustión contínua de petróleo, carbón y gas, han contribuido a la situación actual, según un estudio de World Weather Attribution.
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