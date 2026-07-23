No eran sobrevivientes: la triste verdad tras supuesto hallazgo bajo escombros en Venezuela

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Venezuela. Foto: AFP

Tras horas de labores de búsqueda, equipos de rescate descartaron que haya sobrevivientes entre los escombros de la torre OPP 26 de Caraballeda, en La Guaira, Venezuela, luego de que se reportara la posible presencia de dos sobrevivientes en la estructura colapsada. La información fue confirmada por el periodista Román Camacho y por el comandante Carlos Cienfuegos, integrante de los Topos USAR BREC de México.

Los equipos especializados concluyeron durante la mañana de este jueves 23 de julio que no había personas con vida bajo los restos de la estructura, por lo que los grupos nacionales e internacionales que participaron en las labores de rescate se retiraron de la zona.

Reportan posible presencia de dos personas con vida en torre OPP 26 de Caraballeda

La búsqueda inició después de que durante la tarde del miércoles 22 de julio se difundiera la posibilidad de que dos personas fueran localizadas entre los escombros de la torre OPP 26 de Caraballeda, a casi un mes de los dos terremotos que afectaron a Venezuela.

Ante el reporte, grupos de rescate, especialistas y voluntarios acudieron al sitio para atender el llamado de emergencia y realizar labores de búsqueda con equipos especializados.

Durante las primeras horas de la movilización de los equipos de emergencia, el periodista Sier Contreras informó que la posible señal correspondía a dos mujeres –una joven de entre 25 y 30 años y otra de entre 14 y 16 años– que podrían encontrarse entre los restos de la edificación.

Al consultar a personal médico en la zona, se indicó que únicamente se manejaba la posibilidad de que existieran personas con vida, pero que era necesario esperar el avance de los trabajos de los equipos de rescate para determinar la situación.

Los especialistas realizaron labores de revisión en los puntos donde fueron detectadas señales, con apoyo de herramientas utilizadas para la localización de personas atrapadas en estructuras colapsadas.

Después de varias horas de trabajo, los equipos determinaron que no existían personas con vida en el interior de los escombros de la torre.

Señal térmica en torre OPP 26 no correspondía a un ser humano con vida

El comandante Carlos Cienfuegos, de los Topos USAR BREC de México, explicó al medio Diario La Verdad que la señal térmica detectada durante los trabajos de búsqueda no correspondía a un ser humano con vida.

El rescatista señaló que la lectura identificada por los equipos estaba relacionada con un proceso natural de descomposición biológica generado por el tiempo transcurrido desde el colapso de la estructura.

Cienfuegos explicó que, debido a las condiciones del sitio y al periodo que había pasado desde el derrumbe, los equipos analizaron distintos factores antes de determinar el origen de la señal registrada.

Sobre las lecturas secundarias detectadas durante el escaneo de la zona, el comandante indicó que estas podrían estar relacionadas con un animal pequeño que habría quedado atrapado entre las estructuras de la edificación.

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