Revisión del T-MEC dependerá de avances de México en seguridad y agua, plantea EE. UU.

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T-ME. Foto: Reuters

El representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, afirmó que la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se desarrollará en el marco de una agenda bilateral más amplia y que Washington espera una cooperación efectiva de México en materia de seguridad fronteriza, cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 y compromisos laborales.

Durante una comparecencia ante el Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos, el funcionario estadounidense sostuvo que la revisión del acuerdo no puede analizarse de forma aislada del resto de la relación bilateral.

Greer respondió a un cuestionamiento del senador republicano por Texas, John Cornyn, sobre si el retraso en las entregas de agua del Río Bravo previstas en el Tratado de Aguas de 1944 podría influir en la revisión del acuerdo comercial entre las tres naciones de América del Norte. Explicó que ese asunto corresponde principalmente al Departamento de Estado, pero sostuvo que forma parte de los elementos que la Casa Blanca toma en cuenta para evaluar la relación con México.

Jamieson Greer afirma que la cooperación será determinante para la revisión del T-MEC

En su intervención, Greer afirmó que al presidente Trump le resultaría difícil aceptar una renovación o incluso una revisión del T-MEC si México no colabora en todas las áreas de la relación bilateral.

De acuerdo con el representante comercial estadounidense, la cooperación esperada incluye:

Seguridad fronteriza

Cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944

Compromisos laborales

Otros temas vinculados con la relación bilateral entre ambos gobiernos

Greer añadió que, desde la perspectiva del gobierno estadounidense, una relación comercial beneficiosa debe ir acompañada de cooperación en otros asuntos considerados prioritarios por Washington. También señaló que, aunque algunos de esos temas no están bajo la competencia directa de la Oficina del Representante Comercial (USTR), forman parte de la evaluación política que realiza la administración estadounidense.

La revisión del T-MEC coincide con una nueva ronda de negociaciones

Las declaraciones del funcionario estadounidense ocurrieron mientras se desarrolla en la Ciudad de México la tercera ronda de negociaciones bilaterales sobre la revisión del T-MEC, en la que participan equipos técnicos de ambos países.

La agenda de trabajo contempla diversos temas relacionados con el acuerdo comercial y otros asuntos de la relación bilateral, entre ellos:

Comercio de acero, aluminio y sus derivados

Sector automotriz

Seguridad económica

Condiciones laborales

Agricultura

Servicios de pago electrónico

Jamieson Greer participará en estas negociaciones, ya que se encuentra en la Ciudad de México para sostener reuniones con autoridades mexicanas, entre ellas la presidenta Claudia Sheinbaum.

Estados Unidos busca acuerdos iniciales antes de que termine 2026

El funcionario también informó que la intención de la Oficina del Representante Comercial es alcanzar acuerdos preliminares con México y Canadá antes de que concluya 2026. Explicó que algunos de los temas más complejos, como las reglas de origen, las disposiciones laborales y los compromisos ambientales, podrían requerir negociaciones adicionales durante 2027.

La revisión del T-MEC se desarrolla después de que el gobierno estadounidense optó por no extender automáticamente el acuerdo por un nuevo periodo de 16 años y, en su lugar, iniciar un esquema de revisiones periódicas.

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