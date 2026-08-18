¿Guantes que dan toques? ICE planea usarlos en operativos migratorios

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Autoridades migratorias de Estados Unidos contarían con una nueva herramienta para detener a personas: los guantes eléctricos G.L.O.V.E. (Generated Low Output Voltage Emitter), capaces de generar descargas de alto voltaje y provocar dolor intenso durante un forcejeo.

Los dispositivos fueron desarrollados por Compliant Technologies, empresa de seguridad con sede en Kentucky, y podrían ser utilizados por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en operaciones de detención migratoria.

Guantes G.L.O.V.E. buscan someter en segundos

El G.L.O.V.E. se coloca en la mano dominante del agente y se activa mediante un botón. De acuerdo con su fabricante, al entrar en contacto con piel desnuda puede transmitir una descarga eléctrica.

“La mayoría de las herramientas que utilizan los agentes son armas de distancia; nosotros ofrecemos una herramienta que pueden emplear en situaciones de contacto directo”. Jeff Nichols, fundador y director ejecutivo de Compliant Technologies

El dispositivo busca provocar dolor intenso, pero no letal, para interrumpir temporalmente el movimiento muscular y lograr la sumisión. Los guantes G.L.O.V.E. ya se usan en varias cárceles y departamentos de policía locales de Estados Unidos. Ahora podrían llegar en gran escala, a las operaciones de detención migratorias de ICE.

ICE podría incorporarlos a detenciones migratorias

El uso de estos dispositivos podría ampliarse a las operaciones de ICE. El Departamento de Seguridad Nacional, gastó mas de 20 millones de dólares en estos guantes especiales para ser utilizados por los oficiales de inmigración, investigación y deportación, a más tardar a principios del año que entra.

La justificación es que estas herramientas podrían reducir el uso de armas de fuego o gas pimienta durante enfrentamientos físicos.

Médicos cuestionan riesgos de las descargas eléctricas

Especialistas en cardiología han advertido que una descarga eléctrica y el estrés intenso pueden representar riesgos para algunas personas.

El cardiólogo Rafael Hernández, del Texas Medical Center, explicó que una respuesta extrema al estrés puede provocar una descarga de catecolaminas, hormonas que afectan al corazón.

“La relación es muy clara, no es que vamos a ver si esto podría ser, no, o sea, hay una enfermedad cardíaca que se llama miocardiopatía de estrés, en la cual una descarga brusca de catecolaminas aturde al corazón y le provoca un infarto”.

La discusión también podría llegar al terreno legal. El uso de la fuerza por parte de las autoridades estadounidenses está sujeto a límites constitucionales y a normas que prohíben tratos crueles o castigos excesivos.

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