Donald Trump anuncia un acuerdo histórico para el desarme de Hamás

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Trump anuncia “acuerdo histórico” para desarme a Hamás. Foto: AFP

Los esfuerzos para poner fin a la guerra en Gaza entraron en una nueva etapa luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que las negociaciones entre mediadores y líderes de Hamás derivaron en un acuerdo para el desarme gradual del grupo armado. Sin embargo, tanto Hamás como funcionarios israelíes y estadounidenses ofrecieron versiones distintas sobre el alcance del pacto.

Mientras Trump calificó el anuncio como un paso “histórico” hacia una paz duradera, un integrante del equipo negociador de Hamás afirmó que únicamente existe un borrador de acuerdo y reiteró que el movimiento no entregará sus armas antes de que Israel retire sus tropas de la Franja de Gaza.

Hoy, la Junta para la Paz ha alcanzado un acuerdo HISTÓRICO para el DESARME COMPLETO de Hamás y de todos los demás grupos armados en Gaza. Este es un paso monumental hacia una PAZ y SEGURIDAD duraderas.

Trump anuncia acuerdo de desarme de Hamás en Gaza

El presidente Donald Trump informó este jueves que las conversaciones celebradas en El Cairo, con la participación de mediadores de Egipto, Catar y Turquía, permitieron alcanzar un acuerdo para el desarme escalonado de Hamás y otros grupos armados en Gaza.

A través de redes sociales, el mandatario estadounidense afirmó que el proceso se realizará por fases y permitirá la creación de una nueva administración palestina que trabajará con la denominada Junta de Paz. Según Trump, el objetivo es garantizar la seguridad de Israel y evitar que Gaza vuelva a ser utilizada para ataques.

Hamás e Israel mantienen posturas opuestas

Pese al anuncio, una fuente de Hamás indicó a Reuters que el documento sigue siendo un borrador y contempla únicamente que las armas pesadas permanezcan bajo control de una futura administración palestina, sin ser entregadas a Israel.

Además, Ghazi Hamad, integrante del equipo negociador del grupo, declaró que no habrá avances en el desarme mientras las fuerzas israelíes permanezcan en la Franja de Gaza.

Por su parte, un funcionario estadounidense reconoció que Israel mantiene un fuerte escepticismo sobre la posibilidad de que Hamás cumpla con el acuerdo. Incluso, un funcionario israelí aseguró que su gobierno rechazó una propuesta previa porque exige el desarme total y la desmilitarización completa de Gaza como condición para cualquier negociación.

El conflicto y los ataques continúan en Gaza

Mientras continúan las negociaciones, los enfrentamientos no se han detenido. Autoridades sanitarias de Gaza informaron que ataques israelíes dejaron al menos seis palestinos muertos, incluidos dos menores de edad. El ejército de Israel respondió que los bombardeos estuvieron dirigidos contra integrantes de Hamás.

Hasta ahora no existe una confirmación conjunta sobre el acuerdo anunciado por Trump, por lo que las negociaciones entre las partes continúan.

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