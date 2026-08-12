Dos hermanos huyen del terremoto de Venezuela, pero otro los alcanza en Colombia; ve la historia

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Foto: AFP / Ilustrativa

La familia Delfín buscaba dejar atrás una tragedia cuando se instaló en Colombia. Winder y Deivi, dos hermanos de 15 y 17 años, sobrevivieron al terremoto que azotó Venezuela el 24 de junio y llegaron a Cali junto a su padre, con la esperanza de rehacer su vida después de perder a su madre, su abuela y su hermano menor.

Pero la realidad fue otra: el lunes 10 de agosto, los hermanos volvieron a sentir el terror cuando un sismo de magnitud 7.4 sacudió Colombia.

En Venezuela, los hermanos sobrevivieron al movimiento telúrico, pero perdieron a sus familiares más cercanos. Durante 26 días recorrieron los escombros en La Guaira en busca de sus seres queridos y participaron en las labores de rescate.

Aquella experiencia quedó atrás cuando viajaron a Cali junto con su padre, Deivi Delfín, quien trabaja como barbero… El objetivo era reunirse nuevamente y comenzar una vida distinta después de la tragedia.

El miedo regresó cuando la tierra volvió a temblar

El sismo en Colombia ocurrió por la mañana. Los hermanos se encontraban en casa cuando comenzaron a sentir el movimiento y salieron corriendo.

Su padre estaba fuera de la vivienda. Al enterarse de lo ocurrido, regresó de inmediato para buscarlos.

Al llegar, no los encontró.

Delfín comenzó entonces a recorrer las calles hasta que finalmente dio con ellos frente a la barbería donde trabaja. Cuando los vio, el alivio se convirtió en lágrimas.

Según relató Telemundo, el padre de los jóvenes rompió en llanto al reencontrarse con ellos:

“Se me salieron las lágrimas y todo, porque me daba miedo lo que viví ya, lo que vivieron mis hijos. No quiero que les pase nada a mis hijos”.

El nuevo sismo hizo que el padre volviera a experimentar la angustia que había vivido en Venezuela. Para él, el temor ya no estaba relacionado únicamente con el movimiento de la tierra, sino con la posibilidad de volver a perder a sus hijos.

En Venezuela pasaron 26 días buscando a sus familiares

La historia de los hermanos había sido contada recientemente en un reportaje de The New York Times, publicado el 10 de agosto.

Después de los terremotos registrados en Venezuela el 24 de junio, Winder y Deivi permanecieron durante 26 días entre los escombros de La Guaira, intentando encontrar a sus familiares.

Los jóvenes también ayudaron durante las labores de rescate.

Uno de ellos recordó aquellos momentos como una experiencia especialmente difícil: mientras intentaban auxiliar a otras personas, llegaron a ‘agarrarse’ únicamente de una planta eléctrica.

“Cuando vimos que eso quedó derrumbado, pues bueno… nos pusimos a salvar a mucha gente, a salvar vidas”, relató.

Su padre llevaba 10 años sin verlos

Cuando ocurrió la tragedia en Venezuela, su padre se encontraba en Colombia. Había pasado 10 años separado de sus hijos y trabajaba para sostenerlos.

Al enterarse del terremoto, viajó a Venezuela para encontrarlos. La búsqueda estuvo marcada por la incertidumbre hasta que recibió una llamada de su hermano.

“Ven, aquí tengo a tus hijos”, le dijeron.

La respuesta de Delfín fue de incredulidad: “Yo le dije: No puedo creerlo”, declaró a los medios citados.

Finalmente pudo reencontrarse con Winder y Deivi. Después de una década sin abrazarlos, los tres volvieron juntos a Colombia.

Cali representaba para ellos la posibilidad de empezar otra vez.

“Nosotros estamos aquí, con vida”

El terremoto en Colombia volvió a poner a la familia frente a una situación que conocían demasiado bien.

Después del movimiento, permanecieron fuera de la vivienda porque el miedo todavía les impedía entrar.

“En este momento estamos aquí afuera, en la casa”, relató el padre.

A pesar del temor, había una certeza que para ellos cobraba un significado especial después de todo lo ocurrido:

“Pero aquí estamos bien. Nosotros estamos aquí, con vida”.

Ahora, los hermanos y su padre intentan continuar juntos en Cali, después de haber sobrevivido a dos terremotos en poco tiempo y de haber perdido a tres de sus familiares en la tragedia que los obligó a comenzar de nuevo.

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