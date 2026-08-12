Topos mexicanos se solidarizan con Colombia: Azteca ya está en territorio siniestrado y Tlatelolco espera autorización

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Las labores de rescate continúan en Colombia. Foto: AFP

El grupo mexicano de rescatistas Topos Azteca ya se encuentra en Colombia para sumarse a las labores de rescate tras el terremoto de magnitud 7.4 que dejó decenas de muertos, mientras la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco espera una nueva Evaluación de Daños y Necesidades (EDAN) antes de realizar cualquier envío de sus brigadas.

A través de un comunicado, Topos Tlatelolco informó que su Presidencia y Dirección Operativa establecieron comunicación directa con la coordinadora nacional de Gestión de Riesgos de Colombia para coordinar el posible apoyo ante la emergencia.

La brigada señaló que respeta la soberanía y autodeterminación de Colombia, así como su postura de seguir los lineamientos del INSARAG, organismo de Naciones Unidas encargado de la coordinación de equipos internacionales de búsqueda y rescate.

Por su parte, la Brigada Internacional Topos Azteca, integrada también por rescatistas mexicanos voluntarios, informó en sus redes sociales que ya se encuentra en Colombia, donde coadyuvará con las labores de rescate.

Héctor Méndez, presidente y fundador de la organización, conocido dentro de la brigada como el “Topo Mayor”, informó, mediante un comunicado que retomó el medio colombiano Noticias Caracol, que un grupo de especialistas se trasladó a las zonas afectadas para sumarse a las labores de búsqueda y atención de la emergencia.

Méndez señaló que los integrantes de la brigada llegaron a Colombia con la disposición de aportar su experiencia y trabajo en las tareas que sean necesarias, además de colaborar directamente con las comunidades afectadas, destacó el grupo.

El presidente de la organización, que participó también en labores de rescate en Venezuela, tras el devastador sismo que azotó varias regiones de ese país el pasado 24 de junio, destacó el vínculo que mantienen con Colombia y agradeció la recepción que tuvieron al llegar al país, al tiempo que reiteró la disposición de los rescatistas para trabajar en las zonas afectadas.

Gracias por la aclaración.

El gobierno de Abelardo no esta dejando llegar ayuda de ningún grupo de restista extranjero.

Topos Azteca entraron por gestión insistente de @DuvalierSanchez, ojalá puedan entrar Topos México también. Porque realmente se necesitan. — La Vité 🌎🌏🌍 (@MondoprikaVite) August 12, 2026

Topos Tlatelolco, sin ingresar a Colombia

De acuerdo con Topos Tlatelolco, las autoridades colombianas no permitirán por ahora el ingreso de grupos de rescate externos, debido a que consideran que la emergencia está siendo atendida por sus propios rescatistas nacionales.

Actualmente, Colombia evalúa el apoyo de Estados Unidos, Ecuador y Chile, mientras continúa la atención de la emergencia, destacó el grupo en un comunicado.

La brigada mexicana indicó que mantiene formalmente ofrecido su apoyo técnico y humanitario, aunque debe esperar una nueva evaluación de daños y necesidades antes de realizar cualquier envío.

#Colombia | En el nororiente de Bogotá, en la sede administrativa de la Cruz Roja, se están recibiendo donaciones durante las 24 horas del día. pic.twitter.com/sK03Ci5j0V — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) August 12, 2026

Colombia agradece a México envío de ayuda humanitaria

Mientras los grupos de rescatistas mexicanos se preparan o ya participan en las labores de apoyo tras el terremoto, la Embajada de Colombia en México agradeció al Gobierno mexicano, a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por la solidaridad y ayuda brindada ante la emergencia.

La representación diplomática destacó la coordinación de las autoridades mexicanas para concretar el vuelo de asistencia humanitaria que arribará este miércoles al Aeropuerto Internacional Matecaña.

La Embajada de Colombia en México expresa su profundo agradecimiento al Gobierno de México, a la Secretaría de Relaciones Exteriores y, de manera muy especial, a la presidenta Claudia Sheinbaum, por su liderazgo, solidaridad y compromiso con Colombia, particularmente en este… pic.twitter.com/nnFEbMLb8p — Embajada de Colombia en México (@EmbColombiaMex) August 12, 2026

La Embajada señaló que el envío representa una muestra de amistad y fraternidad entre ambos pueblos y reconoció el trabajo conjunto de instituciones de Colombia y México para hacerlo posible.

Finalmente, reiteró su agradecimiento a México por convertir su solidaridad en acciones concretas para apoyar a los colombianos afectados por la emergencia.

Rescatistas buscan sobrevivientes entre los escombros

Mientras se define el ingreso de ayuda internacional, socorristas y voluntarios continúan trabajando en Colombia para localizar sobrevivientes, cuando transcurre el tercer día desde el terremoto de magnitud 7.4.

En las zonas más afectadas, los equipos de emergencia utilizan grúas, perros y maquinaria, mientras voluntarios forman cadenas humanas para retirar escombros manualmente.

Hoy llegará a Pereira el primer envío de ayuda humanitaria, desde México, con 19.5 toneladas de despensas, para los damnificados del terremoto. Se esperan vuelos adicionales, en los próximos días. ¡Colombia no está sola! La comunidad internacional está con nosotros.



¡Gracias… pic.twitter.com/gfw1KQKkU7 — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) August 12, 2026

La búsqueda cobró nuevo impulso después de que Daniela Largo, de 32 años, fuera rescatada con vida tras permanecer 35 horas atrapada bajo los restos de un hotel en Pereira.

Su rescate ocurrió cuando un vecino escuchó sus llamados de auxilio y alertó a los equipos de emergencia.

Los expertos consideran que la ventana crítica para encontrar personas con vida se acerca a las 72 horas, por lo que los trabajos continúan a contrarreloj.

Familias permanecen fuera de sus casas

En Pereira y Cali, consideradas entre las ciudades más afectadas, familias han optado por dormir en parques ante el temor de nuevos terremotos.

En algunas zonas, manzanas enteras quedaron reducidas a escombros y habitantes permanecen a la intemperie.

“Perdimos todo pero estamos vivos”, relató a AFP un hombre de 23 años que permanece en un parque de Pereira junto con su esposa y su hijo de siete meses.

En El Cairo, en el Valle del Cauca, habitantes también han evitado regresar a sus viviendas por temor a las réplicas.

Ante la magnitud de la tragedia, el gobierno colombiano decretó tres días de duelo.

¿Qué apoyo internacional está disponible?

Aunque Colombia mantiene restringido el ingreso de grupos de rescate extranjeros, distintos países y organismos han anunciado ayuda para atender la emergencia.

La Unión Europea desbloqueó dos millones de euros, mientras que España anunció otro millón de euros para apoyar con material de refugio, kits de agua y saneamiento, medicamentos y el despliegue de personal sanitario.

#Colombia | El Gobierno de Abelardo De La Espriella prepara otros dos decretos que acompañarán las medidas de la declaratoria por desastre nacional. Uno busca extender plazos tributarios para afectados por el sismo, en el que se encuentran el pago de renta y retenciones. La… pic.twitter.com/sSwOlJZ1cZ — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) August 12, 2026

Por su parte, Estados Unidos ofreció 15.5 millones de dólares para atender la emergencia.

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