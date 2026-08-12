Papa León XIV dona 100 mil euros a Colombia tras terremoto y reza por víctimas, heridos y rescatistas

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El Papa León XIV se solidarizó con las víctimas del terremoto. Foto: AFP

El Papa León XIV envió una ayuda inicial de 100 mil euros a las zonas de Colombia afectadas por el terremoto de magnitud 7.4, informó este miércoles 12 de agosto Vatican News, mientras durante la audiencia general el Pontífice expresó en español sus condolencias y oraciones por las víctimas, los heridos, los rescatistas y las familias afectadas por la tragedia.

La donación fue canalizada por el Dicasterio para el Servicio de la Caridad, a través de la Limosnería Apostólica, y está destinada al Secretariado Nacional de Pastoral Social-Cáritas Colombiana de la Conferencia Episcopal, que funciona como centro de coordinación para reunir y distribuir la ayuda a las diócesis afectadas.

#Internacional | El papa León XIV se refirió al devastador terremoto que sacudió buena parte del territorio nacional: "Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos colombianos que sufrieron los efectos del reciente terremoto que causó numerosas víctimas y heridos, así… pic.twitter.com/GLgDaMjCRW — Red+ Noticias (@RedMasNoticias) August 12, 2026

De acuerdo con el reporte de Vatican News, el monto fue acordado con los beneficiarios y representa una primera contribución para atender las necesidades más urgentes que dejó el terremoto.

León XIV pide por las víctimas y los rescatistas

Durante la audiencia general de este miércoles, el Papa se dirigió en español a los colombianos afectados por el terremoto y manifestó su cercanía ante el dolor provocado por la tragedia.

El Pontífice aseguró sus oraciones por las personas fallecidas, sus familias y quienes resultaron afectados, además de reconocer el trabajo de quienes participan en las labores de rescate y asistencia.

León XIV pidió al Señor por el descanso eterno de los difuntos y expresó su gratitud hacia quienes trabajan para atender a las víctimas.

Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos colombianos que sufrieron los efectos del reciente terremoto que causó numerosas víctimas y heridos, así como grandes daños materiales. Mientras ruego al Señor por el eterno descanso de los fallecidos, aseguro mis plegarias por… — Papa León XIV (@Pontifex_es) August 12, 2026

La ayuda del Papa será inicial

Los 100 mil euros enviados a Colombia constituyen una ayuda de emergencia inicial. La asistencia adicional se determinará conforme se conozcan las necesidades de las zonas afectadas y estas sean comunicadas al Dicasterio para el Servicio de la Caridad.

El contacto entre la Iglesia local y el organismo encargado de la ayuda comenzó desde las primeras horas de la emergencia.

El prefecto de la Limosnería, el arzobispo Luis Marín de San Martín, mantuvo comunicación con la Nunciatura y con la Conferencia Episcopal Colombiana para conocer la situación y coordinar la respuesta, informó Vatican News.

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