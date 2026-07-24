Incendio forestal en Cap-Ferret, Francia, obliga a evacuar a 40 mil personas

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Incendio en Cap-Ferret, Francia, desplaza a miles de personas. Foto: AFP

Un incendio forestal obligó a evacuar a unas 40 mil personas en la turística península de Cap-Ferret, en el oeste de Francia. Ahí, cientos de residentes y visitantes abandonaron la zona por mar ante el rápido avance del fuego, informaron las autoridades francesas.

El incendio, que comenzó el miércoles en el departamento de Gironda, ha consumido más de 10 mil hectáreas de bosque y destruido decenas de viviendas. Como parte de las labores de emergencia, el municipio habilitó transporte marítimo para facilitar la evacuación hacia la localidad vecina de Arcachon.

Mes pensées vont aux milliers de personnes évacuées dans la nuit au Cap Ferret, en Gironde, face à un incendie d’une ampleur exceptionnelle.



Plein soutien aux centaines de sapeurs-pompiers mobilisés.



Prompt rétablissement au soldat du feu blessé à la suite de l’explosion d’une… pic.twitter.com/OoelLifmX0 — Jorys Bovet (@JorysB3) July 24, 2026

Evacúan Cap-Ferret por incendio forestal en Francia

De acuerdo con las autoridades municipales, los equipos de rescate trasladaron a más de 400 personas en embarcaciones hasta el puerto de Arcachon. A la par, continuaban las operaciones para desalojar la península de Cap-Ferret, ubicada al oeste de Burdeos.

El municipio puso en funcionamiento servicios de transporte marítimo desde cuatro puertos e hizo un llamado a todos los habitantes y turistas para abandonar la zona como medida preventiva.

Un fotógrafo de la agencia AFP observó la llegada de cientos de personas con equipaje a Arcachon, principalmente a bordo de los ferris que habitualmente conectan ambas localidades.

Hundreds have fled by boat from a peninsula in France, after authorities ordered it evacuated in the face of a rapidly advancing wildfire.



Boats have ferried more than 400 people so far from the Cap Ferret peninsula that stretches along France's Atlantic coast west of the city… pic.twitter.com/IAyqIIQ2sc — AFP News Agency (@AFP) July 24, 2026

Incendio ha consumido más de 10 mil hectáreas

El ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, informó que el incendio, cuyo origen sería probablemente accidental, ha devastado más de 10 mil hectáreas de bosque en la región de Gironda.

El funcionario detalló que los equipos de emergencia evacuaron a alrededor de 40 mil personas o las auxiliaban para salir de la zona afectada. Además, confirmó que 50 viviendas quedaron destruidas por el avance de las llamas.

🇫🇷 L'incendie d'origine probablement accidentelle qui menace Lège-Cap-Ferret au nord du bassin d'Arcachon (Gironde) a désormais parcouru 3.400 hectares, selon un dernier bilan de la préfecture, qui a ordonné l'évacuation préventive de près de 20.000 habitants et touristes. pic.twitter.com/4HCA61jZaw — Agence France-Presse (@afpfr) July 23, 2026

Autoridades facilitan evacuación por vía marítima

Para agilizar las labores de evacuación, la prefectura marítima del Atlántico suspendió temporalmente las restricciones de navegación que estaban vigentes en una amplia zona al oeste de la bahía.

Sin embargo, las autoridades mantuvieron limitaciones para la circulación de embarcaciones a motor con el objetivo de garantizar la seguridad de las operaciones de rescate y traslado.

Las personas evacuadas fueron recibidas en el centro de convenciones de Arcachon, mientras continúan los trabajos para controlar el incendio forestal y evitar que el fuego siga avanzando sobre otras áreas de la costa atlántica francesa.

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