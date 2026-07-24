España declara emergencia nacional por incendios; solicitan a la UE aeronaves para sofocarlos
Los incendios forestales que afectan la región de Madrid continúan fuera de control y obligaron a evacuar a 10 mil personas, mientras el Gobierno de España declaró la emergencia de interés nacional para reforzar las labores de combate al fuego con apoyo militar y recursos internacionales.
Las llamas avanzan en distintos puntos del país impulsadas por la ola de calor y los fuertes vientos, condiciones que dificultan el trabajo de los equipos de emergencia. Ante el escenario, España activó el Mecanismo Europeo de Protección Civil para solicitar apoyo aéreo a sus socios de la Unión Europea.
Incendios en España siguen fuera de control
Las autoridades de la Comunidad de Madrid informaron que los incendios “continúan sin estar perimetrados ni controlados”, aunque durante la noche su avance fue limitado.
El gobierno regional advirtió que el viento complicará las tareas de extinción durante este viernes, por lo que se mantienen las labores de vigilancia y combate en las zonas afectadas.
Ante la magnitud de la emergencia, el Gobierno encabezado por Pedro Sánchez decretó la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila, con el fin de agilizar la movilización de recursos y fortalecer la coordinación de las operaciones.
España pide apoyo a la Unión Europea
Como parte de la respuesta a la emergencia, la Unidad Militar de Emergencias (UME) asumió la coordinación de la crisis y trabaja junto con más de 270 bomberos y militares desplegados en la zona.
Además, el Ministerio del Interior activó el Mecanismo Europeo de Protección Civil para solicitar cuatro aeronaves de ala fija especializadas en la extinción de incendios.
La primera respuesta llegó desde Grecia, que ofreció el envío de dos aviones Canadair CL-415 para apoyar las labores de combate al fuego.
Más de 130 mil hectáreas han sido consumidas por el fuego
Uno de los incendios más grandes se registra en la provincia de Guadalajara, donde el fuego ha devastado unas 32 mil hectáreas en una semana.
De acuerdo con el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), desde el 1 de enero se han quemado cerca de 130 mil hectáreas en España.
Por ahora, las autoridades mantienen las evacuaciones, el confinamiento en algunos municipios y las labores de extinción mientras persisten las condiciones meteorológicas adversas.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento