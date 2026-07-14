Israel evalúa retirar tropas del sur del Líbano tras conversaciones en Roma

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Foto: AFP

Israel está dispuesto a retirarse de dos “zonas piloto” donde han establecido asentamientos militares en el sur del Líbano, a cuatro meses de haber iniciado esta ofensiva en el contexto de la guerra contra Irán.

Esta semana, Israel y Líbano mantendrán conversaciones en Roma para lograr algún acuerdo que ponga fin al conflicto iniciado por Israel en contra de Hezbolá en territorio libanés.

Desde el 13 de junio, la presidencia libanesa advirtió que exigirá la retirada de las fuerzas israelíes como una condición para establecer futuras negociaciones.

Al respecto, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, dijo que su país está “dispuesto a avanzar en la implementación de esas dos zonas piloto”, de donde se retirarían.

“Espero y quiero creer que esta ronda de conversaciones en Roma lo propicie”, declaró Saar a periodistas en Jerusalén.

Una fuente diplomática dijo a la AFP que el ejército libanés está listo para tomar el control gradual de las localidades del sur.

Por su parte, la analista del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS) en Tel Aviv, Orna Mizrahi, consideró que, efectivamente, Israel está dispuesto a retirarse gradualmente del sur del Líbano.

Sin embargo, la condición es que no haya “presencia de Hezbolá en las áreas de las que Israel se vaya retirando”.

Estados Unidos apoya en las negociaciones

Una delegación militar de Estados Unidos y del Líbano iniciaron negociaciones en Beirut desde el 11 de julio sobre el proceso de retirada israelí de una “zona piloto”.

Esto ocurre mientras el ejército israelí sigue atacando el sur y demoliendo infraestructura en las localidades ocupadas.

Mientras tanto, otro ataque ocurrió en la ciudad de Nabatieh al-Fawqa (sur) este martes, según la Agencia Nacional de Noticias.

La guerra entre Israel y Hezbolá en el Líbano

El 28 de febrero, Estados Unidos e Israel iniciaron una ofensiva contra Irán, misma que derivó en el cierre del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas mundiales de petróleo y gas natural licuado.

Como apoyo a Irán, el partido-milicia Hezbolá ejecutó ataques contra Israel, como extensión de un conflicto que lleva alrededor de 44 años.

En respuesta, el ejército israelí cruzó el río Litani, ubicado en su frontera con Líbano, para establecer asentamientos permanentes con el objetivo de derrotar a Hezbolá.

Dicho asentamiento provocó el desplazamiento de más de 700 mil libaneses que vivían en el sur, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El 26 de junio, Israel y Líbano alcanzaron un acuerdo para terminar esta guerra. Sin embargo, Hezbolá rechazó la propuesta porque exige su desarme.

Hasta el momento, la ofensiva aérea y terrestre de Israel ha provocado más de 4 mil 300 muertes desde marzo, según autoridades libanesas.

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