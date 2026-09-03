¿Qué es la prueba PISA y cómo le irá a México con esta evaluación del 8 de septiembre?

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El 8 de septiembre se conocerán resultados. Foto: Shutterstock/Cuartoscuro

El 8 de septiembre se darán a conocer los resultados de la prueba llamada Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) a estudiantes de 15 años. Te diremos cómo le ha ido a México en anteriores ediciones.

La prueba PISA 2025 organizada desde 2000 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) no solamente mide cuánto saben los estudiantes, pues ahora también analizará cómo piensan, aprenden y aplican sus conocimientos en la vida.

¿Qué es la prueba PISA?

La prueba PISA es una evaluación internacional que permite conocer el desempeño de estudiantes de 15 y 16 años. La edición 2025 es el noveno ciclo de PISA desde que comenzó en el año 2000.

En esta ocasión participaron más de 760 mil estudiantes de 91 países y economías. De acuerdo con la OCDE, los participantes representan aproximadamente a 33 millones de jóvenes de 15 años.

¿Qué evalúa PISA 2025?

La prueba PISA es un proyecto de la OCDE que consiste en aplicar una prueba a los alumnos de entre 15 y 16 años y dos meses que se encuentran por concluir su educación básica (secundaria).

Su propósito es la evaluación de las políticas educativas (no evalúa ni a estudiantes ni al profesorado), a partir de los resultados que arroja el examen con respecto a los conocimientos y habilidades en el campo de la lectura, matemáticas y ciencia.

Lectura. Para saber la capacidad de los estudiantes para comprender y utilizar textos escritos

Para saber la capacidad de los estudiantes para comprender y utilizar textos escritos Matemáticas. Mide la habilidad para resolver problemas matemáticos en contextos prácticos

Mide la habilidad para resolver problemas matemáticos en contextos prácticos Ciencias. Examina la capacidad para aplicar conocimientos científicos a situaciones cotidianas

La prueba no se centra en la memorización de datos, sino en la capacidad de los estudiantes para utilizar sus habilidades y conocimientos para resolver problemas y tomar decisiones.

En esta edición, las ciencias tuvieron un énfasis especial. Los resultados sobre resolución de problemas computacionales se conocerán el 8 de septiembre de 2026.

¿Qué resultados ha tenido México en PISA a lo largo de los años?

Esta prueba PISA se aplica cada 3 años tanto a los países miembros de la OCDE como a asociados.

La primera vez que se aplicó la evaluación fue en el año 2000, y al igual que en 2009, se orientó a evaluar el área de la lectura; para los años 2003 y 2012, se abocó a las matemáticas y, en los años 2006 y 2015, al área de las ciencias.

México ha tenido participación en las pruebas PISA, desde el año 2000. A lo largo de los años, los resultados de los alumnos mexicanos han sido variables:

PISA 2000:

Lectura – 422 puntos

Matemáticas – 387 puntos

Ciencias – 422 puntos

PISA 2003:

Lectura – 400 puntos

Matemáticas – 385 puntos

Ciencias – 405 puntos

PISA 2006:

Lectura – 410 puntos

Matemáticas – 406 puntos

Ciencias – 410 puntos

PISA 2009:

Lectura – 425 puntos

Matemáticas – 419 puntos

Ciencias – 416 puntos

PISA 2012:

Lectura – 424 puntos

Matemáticas – 413 puntos

Ciencias – 415 puntos

PISA 2015:

Lectura – 423 puntos

Matemáticas – 408 puntos

Ciencias – 416 puntos

PISA 2018:

Lectura – 420 puntos

Matemáticas – 409 puntos

Ciencias – 419 puntos

PISA 2022:

Lectura – 415 puntos

Matemáticas – 395 puntos

Ciencias – 410 puntos

Al respecto, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) destacó que en la edición 2022, México se posicionó en el lugar 35 entre los 37 países miembros de la OCDE que fueron evaluados.

Mientras que en promedio los países miembros de la Organización obtuvieron un puntaje de 478 puntos, México alcanzó en promedio de 407.

¿Qué se dará a conocer el 8 de septiembre?

La OCDE dará a conocer los resultados de PISA 2025 el 8 de septiembre de 2026.

Los resultados ofrecerán una fotografía internacional sobre qué tan preparados están los jóvenes de 15 años en áreas como ciencias, lectura, matemáticas y resolución de problemas computacionales.

La OCDE plantea que estos elementos pueden ayudar a entender mejor qué necesitan los estudiantes para convertirse en personas capaces de seguir aprendiendo durante toda su vida.

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