Papa León XIV pide oraciones por afectados de incendios en España y Francia

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Papa León XIV. Foto: AFP.

El Papa León XIV pidió oraciones por las personas afectadas por los incendios en España y Francia, expresó su cercanía con las comunidades impactadas y reconoció el trabajo de los servicios de emergencia, durante el rezo del ángelus dominical celebrado en el Palacio Apostólico de Castelgandolfo.

Papa León XIV envía mensaje por los incendios en España y Francia

Durante su intervención, León XIV dirigió un mensaje a quienes enfrentan las consecuencias de los incendios registrados en distintas localidades de ambos países.

El Pontífice manifestó su cercanía con las personas afectadas y destacó la labor que realizan los cuerpos de emergencia que participan en las tareas para combatir los incendios.

“Frente a los devastadores incendios que en estos días han afectado varias localidades de Francia y de España, manifiesto mi cercanía e invito a todos a rezar por las personas afectadas y por el trabajo de los servicios de emergencia” Papa León XIV.

El mensaje fue pronunciado durante el ángelus dominical celebrado en el Palacio Apostólico de Castelgandolfo, donde el Papa permanece por un periodo vacacional.

El Papa también pide paz para los pueblos afectados por la guerra

Además de referirse a los incendios, León XIV dedicó unas palabras a las comunidades que continúan viviendo las consecuencias de conflictos armados.

El Pontífice pidió que se alcance la reconciliación y la paz.

“Que el Señor pueda tocar los corazones e iluminar la mente de los responsables para que pronto se alcance la reconciliación y la paz” Papa León XIV.

Recuerda el Día Mundial de los Abuelos

Durante el mismo mensaje, el Papa recordó que este domingo se conmemora el Día Mundial de los Abuelos.

En ese contexto, invitó a reconocer el papel de las personas mayores dentro de la Iglesia y de la sociedad.

También llamó a fortalecer el compromiso para brindarles atención y asistencia.

Entre los puntos que destacó se encuentran:

Agradecer el aporte de los adultos mayores.

Respetar y valorar su papel en la sociedad.

Garantizar atención y asistencia adecuadas.

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