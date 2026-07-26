Turismo, el otro afectado de los incendios en Madrid; mala calidad del aire modifica los planes

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Los incendios en España afectan también al turismo. Foto: AFP

Los incendios en España comenzaron a impactar el turismo en Madrid, donde visitantes modificaron sus actividades por el humo generado por los incendios forestales registrados a unos 50 kilómetros de la capital, mientras comerciantes advierten posibles afectaciones para el sector.

Incendios en España cambian los planes de turistas en Madrid

Thomas Fawkes, un abogado originario de Chicago, viajó a Madrid con su esposa y su hijo para pasar unos días de vacaciones. Sin embargo, el humo que cubrió la ciudad el sábado obligó a la familia a modificar su itinerario.

El turista explicó que decidieron permanecer la mayor parte del tiempo en espacios cerrados debido a la irritación que el humo les provocaba en la garganta.

Como alternativa, visitaron el Museo del Prado y un mercado del centro de la ciudad para reducir el tiempo de exposición al aire libre.

Aunque este domingo el cielo volvió a despejarse y el humo se disipó, numerosos visitantes acudieron al parque del Templo de Debod, uno de los principales puntos turísticos de la capital española.

Entre ellos se encontraba una pareja de jubilados procedente de Nueva Zelanda, que realiza un recorrido de varios meses por distintos países de Europa.

Pilar, de 69 años, observó una columna de humo al aterrizar en Madrid y decidió llevar una mascarilla en caso de que regresara el olor.

Su esposo, Douglas, señaló que su principal preocupación no era que el fuego llegara a la ciudad, sino el efecto en la calidad del aire.

La pareja comentó que antes de llegar a España estuvo en París, donde también registró temperaturas elevadas, y que tiene previsto viajar a Bilbao, cerca de la frontera con Francia, una zona próxima a los incendios que continúan activos en las Landas y los alrededores de Burdeos.

Ambos reconocieron que evalúan modificar su itinerario dependiendo de la evolución de los incendios y consideraron que en futuras visitas podrían viajar a Europa durante la primavera o el otoño.

Turismo e incendios forestales en España

Otra de las visitantes afectadas es Letisha Lucas, una turista canadiense de 33 años que llegó a España para vacacionar con una amiga.

La viajera explicó que experimentó irritación en la garganta por el humo y tomó medidas para mantenerse hidratada.

Originaria de Ontario, una región que recientemente también enfrentó incendios forestales, señaló que no esperaba encontrar una situación similar durante sus vacaciones.

Mientras tanto, comerciantes locales también observan posibles efectos sobre la actividad turística.

Raquel Cano, propietaria del restaurante Casa Parrondo, afirmó que los incendios en España afectan al turismo, especialmente porque muchos visitantes aprovechan su estancia en Madrid para realizar actividades al aire libre y recorrer las zonas montañosas cercanas.

La empresaria indicó que quienes visitan la capital suelen acudir a la sierra para practicar senderismo, una región próxima a algunos de los incendios activos.

De acuerdo con el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS), en lo que va de 2026 los incendios en España han consumido cerca de 190 mil hectáreas.

La cifra representa aproximadamente la mitad de las 393 mil hectáreas quemadas durante 2025, considerado el año con mayor superficie afectada por incendios forestales en la historia reciente del país.

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