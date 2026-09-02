Trump quiere otro cambio en el mapa: ahora propone llamar “estrecho de Trump” a Ormuz

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Fotos: Getty Images y AFP (archivo)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, propuso este miércoles cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por “estrecho de Trump”, justo cuando ese paso marítimo se encuentra en el centro del conflicto de Oriente Medio. El mandatario hizo la propuesta a través de su cuenta de Truth Social y aseguró que, ahora que Estados Unidos lo tiene bajo su control, el nuevo nombre sería “más caliente” que nunca.

“Ahora que lo tenemos bajo el control de los Estados Unidos, ¿deberíamos cambiar el nombre del estrecho de Ormuz al estrecho de TRUMP?”, escribió Trump en su mensaje.

Esta no es la primera vez que el presidente estadounidense plantea modificar nombres geográficos. Desde su regreso a la Casa Blanca, también ha impulsado cambios relacionados con el Golfo de México, monte Denali y el lago Ontario.

Trump propone “estrecho de Trump” para Ormuz

En su publicación, el mandatario vinculó directamente la propuesta con la afirmación de que Estados Unidos tiene bajo su control el estrecho de Ormuz.

Trump preguntó si debía cambiarse el nombre de estrecho de Ormuz a “estrecho de TRUMP” y añadió que, como Estados Unidos mismo, sería “más caliente” que nunca.

El anuncio ocurre mientras ese paso marítimo está en el centro del conflicto de Oriente Medio.

Antes fue el lago Ontario: Trump lo llama “Lago América”

La nueva propuesta ocurre después de que Trump ordenara cambiar el nombre del Lago Ontario, compartido por Estados Unidos y Canadá, para llamarlo “Lago América”.

El presidente estadounidense firmó una orden ejecutiva en la Casa Blanca y dijo que el cambio tendría efecto inmediato.

La decisión provocó críticas en Canadá. El primer ministro Mark Carney respondió que los canadienses seguirían llamándolo lago Ontario y recordó el origen indígena del nombre.

The name Lake Ontario comes from the Wendat word Ontari’io, which, appropriately, means “the lake is beautiful, the lake is big”.



The name is more than 400 years old, predating both the Confederation of Canada and the Declaration of Independence of the United States of America.… — Mark Carney (@MarkJCarney) August 27, 2026

Carney explicó que Ontario proviene de una palabra Huron, “ontari’io”, que significa “el lago es hermoso, el lago es grande”.

Trump, por su parte, justificó la decisión con críticas a funcionarios canadienses, a quienes acusó de haber tratado muy mal a Estados Unidos.

Trump incluso habló de cambiar el Atlántico y el Pacífico

El mandatario ha ido todavía más lejos al plantear la posibilidad de cambiar también los nombres de los océanos que bordean Estados Unidos.

“Tenemos un golfo y tenemos un lago. Ahora lo único que nos falta es un océano” ,afirmó Trump.

Después, sugirió que podrían cambiarse los nombres del Atlántico y/o el Pacífico, e incluso planteó la posibilidad de cambiar ambos.

El antecedente fue el Golfo de México

La modificación del Lago Ontario tiene como antecedente el cambio impulsado por Trump para que el Golfo de México pasara a llamarse Golfo de América.

En enero de 2026, el Departamento del Interior de Estados Unidos anunció que el Golfo de México se conocería oficialmente como Golfo de América, a partir de una orden ejecutiva firmada por Trump.

La dependencia informó que trabajaba en la actualización de la nomenclatura federal oficial en el Sistema de Información de Nombres Geográficos para reflejar el cambio, con vigencia inmediata para el uso federal.

En el mismo anuncio se informó también que el pico más alto de América del Norte volvería a llevar el nombre de Monte McKinley, en honor al presidente número 25 de Estados Unidos.

De “Golfo de América” a “estrecho de Trump”

Con la nueva propuesta para el estrecho de Ormuz, Trump suma otro episodio a una serie de cambios y propuestas de nombres geográficos:

Golfo de México: Golfo de América

Lago Ontario: “Lago América”

Mount Denali: “Mount McKinley “

“ Estrecho de Ormuz: ¨Propuesta de “estrecho de Trump”

Atlántico y Pacífico: Trump planteó la posibilidad de cambiar sus nombres

El propio presidente estadounidense también ha publicado mapas en los que Canadá, Groenlandia e incluso el estrecho de Ormuz aparecen como territorios estadounidenses.

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