¡Miles de soldados! Francia rinde homenaje a Ucrania en el desfile por el Día de la Bastilla

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Ucrania participó con un pequeño contingente. Foto: AFP.

Francia celebró su tradicional desfile del Día de la Bastilla con un homenaje a Ucrania, en un gesto que reafirma el apoyo de los países europeos a Kiev en la guerra contra Rusia.

Este martes tuvo lugar el imponente desfile que cruza por la avenida de los Campos Elíseos en París, siendo el último que celebra el presidente Emmanuel Macron.

Francia 🇫🇷



En París celebran el Día de la #Bastilla

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pic.twitter.com/Akqj5kdSQu — Mauricio Orellana 🌐 (@MauriOrellanaSV) July 14, 2026

Participaron 6 mil 700 soldados a pie, 98 aviones, 31 helicópteros y 315 vehículos. Además, desfilaron contingentes de 35 países (con 500 participantes en total) y 25 militares ucranianos, siendo su primera participación en el desfile.

🇫🇷🇺🇦 | Las tropas ucranianas desfilaron por primera vez en el desfile del Día de la Bastilla de Francia. Dos pilotos ucranianos volaron aviones Mirage suministrados por Francia. pic.twitter.com/xovm61HaS3 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) July 14, 2026

De acuerdo con la AFP, nunca habían desfilado tantos militares entre el Arco de Triunfo y la plaza de la Concordia por esta fiesta nacional que conmemora la toma de la prisión de la Bastilla en 1789, lo que marcó el inicio de la Revolución Francesa.

Francia rindió homenaje a Ucrania en este desfile del Día de la Bastilla. En la tribuna de honor estuvo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien fue aplaudido a su llegada. Además, recibió un abrazo de la primera dama Brigitte Macron y el ministro de las Fuerzas Armadas, Sébastien Lecornu.

Zelenski y Macron casi se besan accidentalmente mientras los líderes de la "Coalición de Voluntarios" llegan al Palacio Elíseo. pic.twitter.com/UuUZgbIOPp — @CisneNegro2022 (@CisneNegro2Q22) July 14, 2026

Junto a Volodímir Selenski, había 24 jefes de Estado o de gobiernos europeos, como los primeros ministros de Alemania y Reino Unido, Friedrich Merz y Keir Starmer, igual que el presidente de España, Pedro Sánchez, entre otros.

“Lo que desfila es una Europa (…) unida y decidida a apoyar a Ucrania frente a Rusia, una Europa segura de sí misma”, explicó la ministra delegada de Defensa, Alice Rufo, en la radio RTL.

Hoy es día de la Bastilla. Y hoy GANA FRANCIA. 🫵🏻✨🇫🇷



CETE COUPE EST DÉJÀ À VOUS, DICTATEUR KYLIAN. 🗣️ pic.twitter.com/zRhAWBMd6c — panelo (@yoshiokkai) July 14, 2026

Europa apoyará a Ucrania en guerra contra Rusia

Este homenaje a Ucrania durante el Día de la Bastilla ocurrió un día después de la cumbre en París de la “Coalición de Voluntarios”, conformada por países europeos que apoyarán a Kiev contra Rusia.

Al menos 25 gobernantes asistieron al encuentro de la coalición, creada por Francia y el Reino Unido en 2025. Estados Unidos no forma parte del grupo, pese a que autorizó a Ucrania construir sistemas de defensa Patriot para derribar misiles balísticos.

Con la intención de crear dinámicas más favorables para Ucrania, la “Coalición de Voluntarios” tiene los siguientes objetivos:

Apoyar a Ucrania en defensa antiaérea

Aumentar la presión sobre Moscú con 21 sanciones europeas

Preparar garantías de seguridad para la paz y prevenir cualquier agresión futura tras alcanzar un acuerdo

El portavoz de Rusia, Dmitri Peskov, indicó que se trataba de una “coalición de belicistas” que buscaba “continuar la guerra”.

“Estos son los países que llevan a cabo acciones hostiles contra Rusia, así que lo vigilaremos muy de cerca”.

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