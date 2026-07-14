¿Qué pasó con el francotirador de Washington? El caso que recuerda a los ataques en la Vía Atlixcáyotl

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Casos de francotiradores en Vegas y Washington, recuerdan al de Puebla. Foto: UnoTV

La detención del presunto tirador de la Vía Atlixcáyotl, Rafael “N” en Puebla, puso nuevamente sobre la mesa un tipo de agresión poco común en México: los ataques con armas de fuego a distancia contra víctimas aparentemente al azar. Aunque el caso es muy distinto a los episodios registrados en Estados Unidos (EE.UU.), recuerda algunos de los ataques de francotiradores que más impacto han tenido en las últimas décadas.

¿Quién es el presunto tirador de Puebla y por qué el caso llamó la atención?

La detención del presunto tirador de la Vía Atlixcáyotl, anunciada este martes por autoridades mexicanas, podría poner fin, al menos de manera preliminar, a varias semanas de incertidumbre para automovilistas que circulaban por una de las vialidades más transitadas de la ciudad de Puebla.

Desde junio comenzaron a acumularse reportes de conductores que, mientras transitaban por la Vía Atlixcáyotl, escuchaban un estruendo y, posteriormente, descubrían impactos en parabrisas, medallones, cristales o la carrocería de sus vehículos.

En un principio, la forma en que ocurrieron los hechos llevó a que en redes sociales y algunos medios se hablara de un supuesto “francotirador”, lo que generó preocupación entre la población.

Sin embargo, conforme avanzaron las investigaciones, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla aclaró que el presunto agresor no disparaba desde edificios o puntos elevados, como suele imaginarse cuando se utiliza el término francotirador.

Las investigaciones establecieron que el sospechoso llegaba a distintos puntos de la vialidad, ya fuera caminando o en un vehículo, realizaba los disparos y posteriormente abandonaba el lugar. Además, las autoridades señalaron que no existía un patrón fijo, ya que cambiaba de horarios y sitios para cometer las agresiones.

Hasta antes de su detención, la Fiscalía General del Estado de Puebla mantenía abiertas investigaciones derivadas de 10 denuncias presentadas por automovilistas cuyos vehículos registraron perforaciones compatibles con impactos de bala.

Aunque las autoridades continúan integrando la carpeta de investigación para determinar responsabilidades, el caso atrajo atención nacional porque este tipo de ataques son poco frecuentes en México y suelen asociarse con algunos de los episodios criminales más conocidos ocurridos en EE.UU.

Casos de francotiradores letales que marcaron la historia de Estados Unidos

Aunque el caso de Puebla presenta diferencias importantes respecto a los grandes ataques registrados en otros países, la figura del francotirador inevitablemente remite a algunos de los episodios más violentos de la historia reciente de EE.UU.

Stephen Paddock y la masacre de Las Vegas

El 1 de octubre de 2017, Stephen Paddock, un contador jubilado de 64 años, abrió fuego desde el piso 32 del hotel Mandalay Bay contra los asistentes a un festival de música country en Las Vegas. Durante varios minutos disparó cientos de proyectiles hacia una multitud de más de 22 mil personas.

El saldo fue de 59 personas muertas y más de 850 heridas, convirtiéndose en el tiroteo masivo más letal cometido por un solo atacante en la historia moderna de Estados Unidos. Las investigaciones concluyeron que actuó solo y nunca se logró establecer una motivación política, religiosa o ideológica clara.

La masacre de la Universidad de Texas

Décadas antes, el 1 de agosto de 1966, el exmarine Charles Whitman subió a la torre del reloj de la Universidad de Texas, en Austin.

Desde ese punto elevado disparó durante aproximadamente 96 minutos, causando la muerte de 16 personas e hiriendo a otras 31 antes de ser abatido por policías que lograron llegar hasta la plataforma. Este caso cambió para siempre los protocolos de respuesta policial frente a tiradores activos en Estados Unidos.

El francotirador de Washington

Otro de los casos más recordados ocurrió en octubre de 2002, cuando John Allen Muhammad y Lee Boyd Malvo realizaron una serie de ataques aleatorios en el área metropolitana de Washington D. C.

Durante tres semanas dispararon desde el interior del maletero modificado de un automóvil contra personas que realizaban actividades cotidianas en gasolineras, estacionamientos y centros comerciales. Los ataques dejaron 10 personas muertas y varias más heridas antes de que ambos fueran detenidos.

Documentales han reconstruido casos famosos de francotiradores. Foto: UnoTV

¿En qué se diferencia el caso del tirador de Puebla?

Aunque en redes sociales se popularizó el término “francotirador de Puebla”, las autoridades estatales han precisado que el presunto responsable no utilizaba posiciones elevadas ni realizaba disparos desde edificios, una característica que suele asociarse con este tipo de agresores.

Además, hasta el momento no se han reportado personas fallecidas relacionadas con los hechos investigados en la Vía Atlixcáyotl.

Las denuncias presentadas corresponden principalmente a daños provocados por proyectiles en vehículos particulares mientras circulaban por la vialidad. Las investigaciones continúan para determinar el tipo de arma utilizada, el móvil de los ataques y la posible responsabilidad del detenido.

Las películas y series inspiradas en los ataques de francotiradores

El impacto de estos casos también ha llegado al cine y las plataformas de streaming mediante documentales y producciones basadas en investigaciones periodísticas y judiciales.

Entre los títulos más conocidos se encuentran:

“11 Minutes”, miniserie documental de cuatro episodios disponible en Paramount+, que reconstruye minuto a minuto el ataque ocurrido durante el festival de música en Las Vegas encabezado por Stephen Paddock.

miniserie documental de cuatro episodios disponible en Paramount+, que reconstruye minuto a minuto el ataque ocurrido durante el festival de música en Las Vegas encabezado por Stephen Paddock. “True Crime: A Sniper in the Tower” (2004), documental producido por History Channel que analiza la masacre de la Universidad de Texas con base en la investigación realizada por el historiador Gary M. Lavergne.

(2004), documental producido por History Channel que analiza la masacre de la Universidad de Texas con base en la investigación realizada por el historiador Gary M. Lavergne. “I, Sniper” (2020-2021), serie documental de seis episodios que aborda el caso del francotirador de Washington mediante entrevistas con investigadores y conversaciones desde prisión con Lee Boyd Malvo, uno de los responsables de los ataques.

Estas producciones buscan explicar cómo ocurrieron los hechos, la respuesta de las autoridades y las consecuencias que estos casos tuvieron en materia de seguridad pública y protocolos de atención a tiradores activos.

La detención del presunto tirador de Puebla reavivó la conversación sobre este tipo de ataques, aunque las autoridades han insistido en que las circunstancias del caso mexicano presentan características distintas a las de los episodios que marcaron la historia criminal de Estados Unidos.

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