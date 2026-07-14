Tras muertes en operativos, ICE suspende la mayoría de las paradas de tráfico en EE.UU., reportan medios

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Foto: AFP

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ordenó suspender en gran medida las detenciones de vehículos realizadas por sus agentes, de acuerdo con un reporte de CNN publicado este martes y basado en una fuente familiarizada con una directriz interna de la agencia.

La medida surge después de dos tiroteos mortales registrados durante este tipo de operativos en la última semana en Texas y Maine.

Según la cadena estadounidense, la instrucción fue dirigida a los agentes de la división de Operaciones de Ejecución y Deportación (ERO, por sus siglas en inglés), la rama del ICE encargada de la detención y expulsión de migrantes indocumentados.

El reporte señala que la pausa aplica al inicio de nuevas detenciones vehiculares y permanecerá vigente hasta nuevo aviso. En caso de que los agentes deban ejecutar una orden de arresto penal contra una persona que se encuentre en un vehículo, deberán coordinarse con otras agencias para realizar la detención.

Dos tiroteos llevaron al ICE a cambiar su estrategia

De acuerdo con CNN, los dos incidentes mortales de la última semana ocurrieron durante detenciones de vehículos, un procedimiento que la agencia federal había utilizado con frecuencia para reforzar los arrestos relacionados con temas migratorios.

La decisión representa un cambio importante en las tácticas recientes del ICE, que ahora optó por frenar temporalmente este tipo de intervenciones mientras persisten los cuestionamientos por las muertes ocurridas durante los operativos.

La muerte de un mexicano en Houston elevó la presión sobre el ICE

Uno de los casos ocurrió en Houston, Texas, donde Lorenzo Salgado Araujo, ciudadano mexicano, murió tras recibir disparos de un agente del ICE durante un operativo realizado el 7 de julio de 2026 en el barrio Magnolia Park.

Tras el hecho, familiares, legisladores y organizaciones civiles exigieron una investigación independiente para esclarecer lo ocurrido.

Ronaldo Salgado, hijo de la víctima, aseguró que su padre era un trabajador de la construcción con más de 35 años viviendo en Estados Unidos y que se encontraba en proceso de regularizar su situación migratoria, además de rechazar la versión oficial difundida por el ICE.

México emprendió acciones legales por muertes de connacionales bajo custodia del ICE

La suspensión de las detenciones de vehículos se da en medio de la creciente presión sobre el ICE por las muertes de ciudadanos mexicanos bajo su custodia.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el Gobierno de México tiene registrados 17 casos de personas mexicanas fallecidas durante detenciones u operativos migratorios en Estados Unidos.

De esos casos, 14 fallecimientos ocurrieron dentro de centros de detención y tres durante operativos migratorios.

Ante esta situación, el Gobierno mexicano inició cuatro acciones legales internacionales: una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos, denuncias ante fiscalías estatales, acciones civiles de cese y desistimiento y una comunicación ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La Cancillería señaló que estas medidas forman parte de una nueva etapa de la estrategia jurídica y diplomática de México, luego de haber enviado 11 notas diplomáticas de protesta al Gobierno estadounidense para exigir el esclarecimiento de los casos.

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