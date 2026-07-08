Nuevos videos muestran la destrucción en China: tornados, inundaciones y deslaves dejan al menos 38 muertos

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Destrucción en Hubei, China. Foto: Reuters

Nuevos videos difundidos en redes sociales muestran la magnitud de la destrucción provocada por tornados, fuertes tormentas, inundaciones y un deslizamiento de tierra en varias regiones de China, una serie de fenómenos que han dejado al menos 38 muertos y obligado a evacuar a decenas de miles de personas.

Las imágenes captadas por testigos en la provincia central de Hubei muestran fuertes ráfagas de viento arrastrando escombros y carritos de comida por las calles, mientras varias personas se refugian dentro de edificios para protegerse del temporal.

Tornados dejan muertos y devastación en Hubei

Dos tornados golpearon la provincia de Hubei y causaron severos daños en varias ciudades. Los fuertes vientos, que alcanzaron hasta 149 kilómetros por hora, volcaron automóviles, arrancaron techos y dejaron a su paso estructuras metálicas retorcidas y edificios dañados.

Las tormentas y vendavales afectaron durante cuatro horas las ciudades de Huangshi, Huanggang, Ezhou y Xianning.

Las autoridades informaron que el fenómeno dejó 11 muertos y una persona desaparecida.

Videos grabados en la ciudad de Ezhou muestran el paso del tornado sobre la zona urbana, mientras otras imágenes exhiben árboles arrancados de raíz, ventanas destrozadas y escombros dispersos en calles y zonas residenciales.

🇨🇳🌪 Imágenes apocalípticas desde China: una decena de personas pierde la vida a causa de un potente tornado



En total, las autoridades locales informaron de 11 fallecidos, un desaparecido y 331 heridos en la provincia de Hubei. Entre las ciudades más afectadas se encuentran… https://t.co/bufC3OXpXT pic.twitter.com/p2GEJsw02K — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) July 8, 2026

En el distrito de Huangzhou, en Huanggang, un taller de una empresa de logística quedó severamente destruido. Las paredes metálicas exteriores y las vigas de acero se deformaron por la fuerza del viento y varios camiones pesados fueron volcados o aplastados.

En la ciudad de Jinniu, los poderosos vientos destruyeron componentes de construcción, rompieron ventanas y dejaron comercios y viviendas inhabitables.

Más de 3 mil rescatistas participan en las labores de emergencia

Ante la emergencia, las autoridades locales movilizaron a más de 3 mil efectivos, entre policías, bomberos, integrantes de la policía armada y voluntarios.

En Huanggang, un total de 269 personas fueron evacuadas hacia zonas seguras.

Las autoridades también activaron un plan de respuesta de emergencia y proporcionaron asistencia médica y suministros básicos a los habitantes afectados.

Un deslizamiento de tierra en Gansu deja 21 muertos

La provincia noroccidental de Gansu también fue golpeada por la tragedia.

Un deslizamiento de tierra ocurrido la mañana del martes en el condado de Dangchang dejó 21 personas muertas, de acuerdo con la agencia estatal Xinhua.

Floods are wreaking havoc across southern China. Guangxi, especially near Nanning, has been hit hardest, while eastern Hubei, Gansu, and Guangdong are also battling severe flooding and extreme weather. 🧵👇#ChinaFloods #Guangxi #Nanning #ExtremeWeather #Floods pic.twitter.com/n0qoW1hJrk — 舒瑞 (Shū Ruì) (@Shurya823620) July 8, 2026

Las autoridades informaron que las operaciones de búsqueda y rescate en la zona ya concluyeron.

Inundaciones obligan a evacuar a decenas de miles de personas

Las fuertes lluvias también provocaron inundaciones en la región sureña de Guangxi, donde el desborde de ríos obligó a evacuar a decenas de miles de personas.

Imágenes difundidas por la televisión estatal CCTV mostraron calles anegadas, aldeas cubiertas por el agua y la entrega de suministros de emergencia mediante drones a residentes que quedaron varados.

Los evacuados recibieron alimentos y asistencia en refugios temporales, mientras las autoridades realizaron labores de limpieza e inspecciones de seguridad en distintas zonas afectadas.

Los desastres naturales son frecuentes en China durante el verano, cuando algunas regiones enfrentan lluvias intensas mientras otras padecen episodios de calor extremo.

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