Trump da por terminada la tregua con Irán; petróleo se dispara 5% tras nuevos ataques

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Fotos: AFP

La tregua entre Estados Unidos e Irán llegó a su fin este miércoles, luego de que se reanudaran los enfrentamientos entre ambos países en el Golfo y en el estratégico estrecho de Ormuz.

Desde Turquía, donde participa en la cumbre de la OTAN, el presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que el acuerdo ya no está vigente y calificó de inútiles los esfuerzos por seguir negociando con Teherán.

“Por lo que a mí respecta, ha terminado”, declaró Trump al ser cuestionado sobre si la tregua seguía en pie.

El mandatario añadió que negociar con Irán es “una pérdida de tiempo” y afirmó que, aunque sus representantes pueden continuar las conversaciones, él ya no ve una salida.

Las palabras de Donald Trump tuvieron un efecto inmediato en los mercados.

Tras anunciar que daba por terminada la tregua con Irán, los precios del petróleo se dispararon un 5%, reflejando la preocupación por una posible interrupción del tránsito energético en el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes del mundo.

Ataques en el estrecho de Ormuz reavivan el conflicto

La nueva escalada ocurre en uno de los puntos más sensibles del comercio energético mundial: el estrecho de Ormuz, ruta clave para el transporte de hidrocarburos.

El conflicto se remonta a finales de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva conjunta contra Irán. Desde entonces, Teherán ha insistido en imponer un sistema de tasas para el tránsito marítimo por la zona y ha advertido que atacará a las embarcaciones que no respeten los corredores autorizados.

En los últimos días, bombardeos iraníes contra al menos tres embarcaciones desencadenaron una ofensiva estadounidense contra objetivos en territorio iraní.

Estados Unidos atacó más de 80 objetivos en Irán

El Comando Central de Estados Unidos (Centcom) informó que sus fuerzas atacaron más de 80 objetivos, entre ellos sistemas de defensa antiaérea, instalaciones de radar costero y 60 embarcaciones ligeras de la Guardia Revolucionaria.

Según Washington, los bombardeos buscaban “degradar la capacidad de Irán para seguir atacando el comercio internacional que transita por esta ruta estratégica para el comercio mundial”.

La respuesta iraní llegó poco después. La Guardia Revolucionaria aseguró haber lanzado ataques contra decenas de instalaciones militares estadounidenses en Kuwait y Baréin.

Reportan explosiones cerca del estrecho de Ormuz

La agencia iraní IRIB reportó varias explosiones en los alrededores del estrecho de Ormuz, incluidas seis en la isla de Qeshm, siete en la ciudad de Sirik y otras más en Bandar Abás, uno de los principales puertos del país.

También se registraron explosiones en Bushehr, ciudad portuaria donde se ubica la única central nuclear civil de Irán.

Bushehr se encuentra cerca de la isla de Jark, la principal terminal petrolera iraní, por la que transita alrededor del 90% de las exportaciones de crudo del país.

La prensa estatal también informó la muerte de un integrante de la Guardia Revolucionaria en el suroeste de Irán.

Irán rechaza volver al sistema anterior en Ormuz

El principal negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, acusó a Estados Unidos de cometer “graves” violaciones del acuerdo entre ambos países, incluida la reimposición de sanciones al petróleo iraní.

Washington revocó las exenciones que permitían ciertas ventas de crudo mientras continúan las negociaciones sobre un acuerdo definitivo.

Por su parte, un funcionario estadounidense aseguró que las acciones de Irán en el estrecho de Ormuz fueron “totalmente inaceptables” y advirtió que tendrán consecuencias.

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO informó además que un petrolero fue alcanzado por un “proyectil no identificado” cerca del estrecho.

Pese a que el tráfico marítimo comenzó a recuperarse tras el acuerdo firmado el mes pasado, Teherán insiste en que no volverá al sistema anterior, que permitía la libre circulación por la zona.

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