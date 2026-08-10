No sólo sismo: volcán Puracé registra fuertes explosiones en Colombia

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Actividad sísmica y volcánica alertan a Colombia. Foto: AFP/Cuartoscuro/Ilustrativa

El volcán Puracé registró explosiones y emisiones de ceniza este lunes, en momentos en que un sismo de magnitud 7.4 sacudió por la mañana Colombia y dejó al menos 111 muertos. La actividad volcánica se mantiene bajo alerta naranja.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) aclaró que el terremoto y la actividad del volcán no están relacionados. El movimiento telúrico tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, mientras que el Puracé continúa presentando cambios importantes en sus parámetros de actividad.

🔴🇨🇴El volcán Puracé, ubicado en el departamento del Cauca, registró emisiones de gases y cenizas, luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia. pic.twitter.com/olTRBndsMu — Azucena Uresti (@azucenau) August 10, 2026

Volcán Puracé registra emisiones de ceniza

Mientras Colombia atendía los efectos del sismo, el volcán Puracé presentó actividad con emisiones de ceniza, de acuerdo con el último boletín del SGC, desde las 14:00 horas del día anterior se registraron cinco emisiones de ceniza, con una altura máxima de aproximadamente 700 metros.

Algunas de estas emisiones fueron observadas por habitantes de las veredas Cristales y Alto Anambío, en el municipio de Puracé.

Boletín sobre actividad del volcán Puracé. Foto: SGC

El monitoreo también mantiene el registro de tremor continuo y eventos de largo periodo, relacionados con la dinámica de fluidos dentro de los conductos volcánicos. Estos fenómenos se localizaron a profundidades menores a un kilómetro bajo el cráter.

Además, de acuerdo con el boletín emitido por el (SGC), los niveles de dióxido de azufre (SO₂) permanecen por encima del promedio conocido para el volcán y continúa el incremento en las concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) en el suelo.

Sismo de magnitud 7.4 se siente en varias ciudades

El movimiento ocurrió a las 7:34 horas y tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano.

El sismo fue percibido en ciudades como Bogotá, Pereira y Cali, además de registrarse reportes de percepción en Quito, Ecuador, y Panamá.Tras el sismo, se estima más de un centenar de personas fallecidas y numerosos heridos, aunque las cifras pueden modificarse conforme avancen las labores de evaluación y atención de daños.

🇨🇴 | URGENTE: Momento del derrumbe de un edificio de 3 pisos tras el terremoto de magnitud 7,4 en Pereira, Colombia. pic.twitter.com/r3v2lW5pU3 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) August 10, 2026

SGC descarta relación entre el sismo y el volcán Puracé

El Servicio Geológico Colombiano fue enfático en señalar que el sismo de magnitud 7.4 no provocó la actividad del volcán Puracé, la institución explicó que se trató de un evento sísmico de origen tectónico, mientras que la actividad del Puracé corresponde a su dinámica volcánica.

Algunos de ustedes nos han reportado información que circula en redes sociales en la que se relaciona el sismo de San José del Palmar, Chocó, con la actividad del volcán Puracé, que se encuentra en estado de alerta Naranja. 🌋



📣 En este video, Cristian Santacoloma, coordinador… pic.twitter.com/yTyeITyhs5 — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 10, 2026

De acuerdo con el SGC, el terremoto no generó cambios adicionales en el comportamiento que ya había sido registrado previamente en el volcán. Por ello, el Puracé continúa en alerta naranja, debido a que los parámetros monitoreados durante los últimos días se encuentran entre los niveles más altos registrados y representan una alteración importante de su dinámica.

¿Qué pasa con la alerta naranja en el volcán Puracé?

El nivel de alerta naranja indica que existen cambios importantes en los parámetros monitoreados y que pueden presentarse variaciones temporales en la actividad volcánica.

El SGC advirtió que una disminución momentánea de la actividad no significa necesariamente que el volcán haya regresado a un nivel estable. Para reducir la alerta será necesario evaluar durante un periodo suficiente las tendencias de los distintos parámetros.

Las autoridades recomendaron no acercarse a los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, debido al riesgo de emisiones repentinas de ceniza o gases.

#Atencion 🇨🇴 COLOMBIA 🌋 Hoy también el volcán Puracé .Este 10 de agosto de 2026, el mismo día del fuerte terremoto de magnitud 7.4 que sacudió gran parte de Colombia (epicentro en San José del Palmar, Chocó), el volcán Puracé registró una notable emisión de cenizas.



La… — Alejandra Suarez (@Alejandra_1795) August 10, 2026

Cierran sectores del Parque Nacional Natural Puracé

Ante las condiciones de riesgo, Parques Nacionales Naturales de Colombia ordenó el cierre temporal de diversos sectores del Parque Nacional Natural Puracé.

🌋 Nuestra prioridad es proteger la vida y la seguridad de quienes visitan y habitan el PNN Puracé. Por eso, ante el cambio de alerta de amarilla a naranja por la actividad del volcán Puracé, se realiza el cierre temporal de los sectores San Nicolás, San Juan, San Rafael,… pic.twitter.com/z1GUCgHA9i — Parques Nacionales Naturales de Colombia (@ParquesColombia) August 10, 2026

La medida contempla los sectores:

San Nicolás

San Juan

San Rafael

Pilimbalá

Paletará

También permanecen cerrados los senderos que conducen hacia el volcán Puracé, la cadena volcánica de los Coconucos, los termales de San Juan y la cascada de San Nicolás.

De acuerdo con el informe, el cierre permanecerá vigente mientras persistan los factores de riesgo y será evaluado con base en los boletines del Servicio Geológico Colombiano y la información de las autoridades competentes. La medida no contempla las vías nacionales Popayán-La Plata ni Popayán-Paletará-Isnos, que atraviesan el área protegida.