No sólo sismo: volcán Puracé registra fuertes explosiones en Colombia
El volcán Puracé registró explosiones y emisiones de ceniza este lunes, en momentos en que un sismo de magnitud 7.4 sacudió por la mañana Colombia y dejó al menos 111 muertos. La actividad volcánica se mantiene bajo alerta naranja.
El Servicio Geológico Colombiano (SGC) aclaró que el terremoto y la actividad del volcán no están relacionados. El movimiento telúrico tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, mientras que el Puracé continúa presentando cambios importantes en sus parámetros de actividad.
Volcán Puracé registra emisiones de ceniza
Mientras Colombia atendía los efectos del sismo, el volcán Puracé presentó actividad con emisiones de ceniza, de acuerdo con el último boletín del SGC, desde las 14:00 horas del día anterior se registraron cinco emisiones de ceniza, con una altura máxima de aproximadamente 700 metros.
Algunas de estas emisiones fueron observadas por habitantes de las veredas Cristales y Alto Anambío, en el municipio de Puracé.
El monitoreo también mantiene el registro de tremor continuo y eventos de largo periodo, relacionados con la dinámica de fluidos dentro de los conductos volcánicos. Estos fenómenos se localizaron a profundidades menores a un kilómetro bajo el cráter.
Además, de acuerdo con el boletín emitido por el (SGC), los niveles de dióxido de azufre (SO₂) permanecen por encima del promedio conocido para el volcán y continúa el incremento en las concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) en el suelo.
Sismo de magnitud 7.4 se siente en varias ciudades
El movimiento ocurrió a las 7:34 horas y tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano.
El sismo fue percibido en ciudades como Bogotá, Pereira y Cali, además de registrarse reportes de percepción en Quito, Ecuador, y Panamá.Tras el sismo, se estima más de un centenar de personas fallecidas y numerosos heridos, aunque las cifras pueden modificarse conforme avancen las labores de evaluación y atención de daños.
SGC descarta relación entre el sismo y el volcán Puracé
El Servicio Geológico Colombiano fue enfático en señalar que el sismo de magnitud 7.4 no provocó la actividad del volcán Puracé, la institución explicó que se trató de un evento sísmico de origen tectónico, mientras que la actividad del Puracé corresponde a su dinámica volcánica.
De acuerdo con el SGC, el terremoto no generó cambios adicionales en el comportamiento que ya había sido registrado previamente en el volcán. Por ello, el Puracé continúa en alerta naranja, debido a que los parámetros monitoreados durante los últimos días se encuentran entre los niveles más altos registrados y representan una alteración importante de su dinámica.
¿Qué pasa con la alerta naranja en el volcán Puracé?
El nivel de alerta naranja indica que existen cambios importantes en los parámetros monitoreados y que pueden presentarse variaciones temporales en la actividad volcánica.
El SGC advirtió que una disminución momentánea de la actividad no significa necesariamente que el volcán haya regresado a un nivel estable. Para reducir la alerta será necesario evaluar durante un periodo suficiente las tendencias de los distintos parámetros.
Las autoridades recomendaron no acercarse a los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, debido al riesgo de emisiones repentinas de ceniza o gases.
Cierran sectores del Parque Nacional Natural Puracé
Ante las condiciones de riesgo, Parques Nacionales Naturales de Colombia ordenó el cierre temporal de diversos sectores del Parque Nacional Natural Puracé.
La medida contempla los sectores:
- San Nicolás
- San Juan
- San Rafael
- Pilimbalá
- Paletará
También permanecen cerrados los senderos que conducen hacia el volcán Puracé, la cadena volcánica de los Coconucos, los termales de San Juan y la cascada de San Nicolás.
De acuerdo con el informe, el cierre permanecerá vigente mientras persistan los factores de riesgo y será evaluado con base en los boletines del Servicio Geológico Colombiano y la información de las autoridades competentes. La medida no contempla las vías nacionales Popayán-La Plata ni Popayán-Paletará-Isnos, que atraviesan el área protegida.