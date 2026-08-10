Terremoto en Colombia: así puedes reportar a personas desaparecidas tras el sismo de 7.4

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Tras terremotos en Colombia, reportan personas desaparecidas. Foto: AFP

El terremoto en Colombia de magnitud 7.4, registrado la mañana de este 10 de agosto de 2026, generó afectaciones en distintas regiones del país sudamericano y movilizó a equipos de emergencia y rescate. Ante la dificultad para establecer comunicación con familiares en algunas zonas, también surgieron llamados para ayudar a identificar y localizar a personas de las que no se tiene información.

Una de las herramientas disponibles es Colombia Te Busca, una plataforma ciudadana y voluntaria que permite registrar y consultar reportes de personas desaparecidas o por localizar. El sitio también permite aportar información sobre alguien que haya sido identificado o encontrado, aunque no sustituye a las autoridades ni los reportes oficiales de emergencia.

En https://t.co/YrEOpaq3nW pueden registrar personas desaparecidas o con quien perdieron contacto. Asimismo, pueden actualizar su información y estado de las que ya fueron localizadas. pic.twitter.com/HzkmF4V8ZC — Novelo 🇨🇴🍿 (@_NovelaGrafica) August 10, 2026

¿Cómo reportar a una persona en Colombia Te Busca?

Para registrar a una persona de la que no se tiene información, se debe ingresar a la plataforma Colombia Te Busca y seleccionar la opción “Reportar a alguien”.

El formulario solicita los datos disponibles de la persona, entre ellos:

Nombre y apellido

Fotografía

Tipo y número de documento, si se cuenta con ellos

Edad aproximada

Género

Fecha de desaparición

Departamento y municipio

Último lugar donde fue vista

Información adicional que pueda ayudar a identificarla

También se solicitan los datos de quien realiza el reporte, como nombre, teléfono, correo electrónico y relación con la persona.

¿Qué hacer después de llenar el registro?

Una vez completada la información, el usuario debe aceptar las condiciones de tratamiento de datos y realizar la validación de seguridad correspondiente.

Después de completar el proceso, el reporte puede quedar disponible para su consulta dentro de la plataforma. Los registros pueden compartirse mediante WhatsApp, Facebook, X y afiches imprimibles, herramientas que buscan ampliar la difusión de cada caso.

¿Cómo ayudar si ya viste un reporte?

También es posible consultar los casos publicados en Colombia Te Busca. Si alguien reconoce a una persona o tiene información que pueda contribuir a encontrarla, puede utilizar la opción “Tengo información” disponible en las publicaciones.

La plataforma recomienda verificar los datos antes de difundirlos, con el objetivo de evitar que información incorrecta complique la búsqueda.

Colombia Te Busca no reemplaza a las autoridades

Es importante considerar que Colombia Te Busca funciona como una herramienta ciudadana de apoyo. El registro no sustituye una denuncia ni los protocolos de búsqueda de las autoridades, organismos judiciales o equipos de rescate.

En caso de una emergencia, la propia plataforma publica números de atención en Colombia: 123, línea de emergencia; 112, Policía Nacional; 132, Cruz Roja Colombiana; 144, Defensa Civil, y 119, Bomberos.

Por ello, ante la desaparición o falta de contacto con una persona después del terremoto de 7.4 en Colombia, Colombia Te Busca puede utilizarse para difundir y aportar información, mientras que las autoridades deben ser notificadas por los canales correspondientes.

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