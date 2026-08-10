Nuevos videos del terremoto en Colombia: edificios colapsados, daños estructurales y personas atrapadas

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Usuarios comparten videos en redes sociales. Foto: AFP

Videos difundidos tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia muestran a personas corriendo y gritando mientras edificios se mueven, estructuras colapsan y calles quedan cubiertas de escombros.

Entre la destrucción también se registró un rescate que dio un momento de esperanza: equipos de emergencia lograron sacar con vida a una persona y a su bebé, de apenas unos meses de nacido, entre los escombros en Cali.

El sismo ocurrió a las 7:34 horas de este lunes y tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. Hasta el momento, las autoridades reportan 111 personas fallecidas, 87 heridas y más de 20 réplicas.

A powerful 7.4-magnitude earthquake struck western Colombia 🇨🇴 on 10 August 2026, with its epicentre near San José del Palmar in Chocó. The quake was felt in Manizales and other major cities, causing widespread damage and loss of life. pic.twitter.com/Vke6AAh4LC — Ath@r (@Athar_Khan_) August 10, 2026

Rescatan con vida a una persona y su bebé

En medio de las labores de rescate en Cali, equipos de emergencia localizaron y sacaron con vida a una persona y a su bebé, de apenas unos meses de nacido, que habían quedado atrapados entre los escombros provocados por el terremoto.

Las imágenes del rescate muestran el momento en que ambos son retirados de la zona afectada, en una escena que contrasta con la destrucción registrada en distintos puntos de la ciudad.

El rescate ocurrió mientras los equipos de emergencia mantienen la búsqueda de personas que permanecen atrapadas entre estructuras colapsadas.

#Colombia 🚨❤️ ¡Un rescate que da esperanza en medio de la tragedia! Equipos de emergencia lograron sacar con vida a una persona y a su bebé, de apenas unos meses de nacido, entre los escombros tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Cali.

La conmovedora escena se… pic.twitter.com/90tX7Hhjyv — Vanguardia (@vanguardiacom) August 10, 2026

Videos muestran el miedo de la gente y la destrucción

En varios de los videos se puede ver el miedo en el rostro de la gente ante el movimiento que están sintiendo. Algunos corren del lugar, mientras otros se quedan inmóviles ante lo que están viviendo.

En otro de los registros se observa el colapso de la cúpula de una iglesia en Pereira, mientras que otras imágenes muestran edificios con daños y personas saliendo para ponerse a salvo.

En Cali, las autoridades reportan al menos 20 estructuras colapsadas con personas atrapadas. Un rescatista voluntario, Andrés Felipe Mejía, explicó que continúan las labores para localizar sobrevivientes.

🇨🇴 Earthquake in Colombia: footage of a church dome collapsing in Pereira during a powerful earthquake. pic.twitter.com/qgsLcAzFu9 — GREY ZONE (@N_S_K_G_72597) August 10, 2026

61 EDIFICIOS COLAPSADOS Y 18 CENTROS DE SALUD AFECTADOS

El presidente Abelardo de la Espriella declaró “situación de emergencia” en Colombia. De acuerdo con el último balance, además de las víctimas mortales, 61 edificios colapsaron, 18 centros de salud resultaron averiados y 52 instituciones educativas fueron afectadas.

Seis aeropuertos también presentaron daños en su infraestructura y quedaron fuera de operación para vuelos comerciales.

En Quibdó, capital del Chocó, el odontólogo Julián Peña describió la situación: “No hay energía, no hay wifi, no hay agua. Hay muchos edificios rotos, con grietas. Hay otras (edificaciones) caídas por completo (…). Fue impresionante”.

#URGENTE 🚨 🇨🇴 Terremoto en Colombia: un fuerte sismo de magnitud 7,4 sacudió el país este lunes. Imágenes desde Pereira: pic.twitter.com/MdOtTfkAU5 — 👁️‍🗨️🇨🇴 Colombia Tendencias (@marketnoticias) August 10, 2026

Cúcuta también reporta afectaciones

Cúcuta, en Norte de Santander, también reportó afectaciones tras el terremoto. Las autoridades continúan evaluando posibles daños estructurales, aunque hasta el momento no se han registrado emergencias mayores en el departamento.

En Manizales, una de las torres de la catedral se desprendió y se reportaron daños estructurales y en fachadas de distintos edificios.

El movimiento también fue percibido en Ecuador, Panamá y Venezuela.

El Gobierno colombiano mantiene desplegados equipos para atender a las comunidades afectadas, mientras continúan las labores de rescate y la evaluación de daños en las regiones golpeadas por el terremoto.

Es la misma falla que pasa debajo de la represa de hidroituango, favor hacer públicos los informes sobre su estabilidad. pic.twitter.com/30zG07dl4o — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 10, 2026

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