Sismo de magnitud 6.5 sacude Filipinas; no emiten alerta de tsunami

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty

Un sismo de magnitud 6.5 sacudió el sur de Filipinas la noche de este viernes, sin que hasta el momento se emitiera una alerta de tsunami, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Notable quake, preliminary info: M 6.5 – 35 km SW of Balangonan, Philippines https://t.co/uVYrdXIlHM — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) June 26, 2026

¿Dónde ocurrió el sismo?

El movimiento telúrico ocurrió a las 19:42 horas (tiempo local) y tuvo una profundidad de 65.7 kilómetros.

El USGS informó que el epicentro se localizó aproximadamente a 21 kilómetros al suroeste de Sarangani, en la isla de Mindanao, una de las principales regiones del sur del país.

Sin alerta de tsunami

Tras el temblor, las autoridades no emitieron alertas de tsunami y, hasta el momento, no se han reportado afectaciones oficiales derivadas del movimiento.

El responsable de rescates del municipio de Santa Maria, Jerson Talahig, dijo a la AFP que no había reportes inmediatos de víctimas ni daños. “Fue bastante fuerte, pero breve. Vimos cómo temblaba la mesa y algunas luces”, señaló.



Ocurre semanas después de otro terremoto mortal

Este nuevo terremoto ocurrió menos de tres semanas después de otro fuerte sismo registrado en la misma zona de Filipinas, el cual dejó más de 80 personas fallecidas, por lo que la región continúa bajo vigilancia ante la actividad sísmica.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.