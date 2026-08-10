Haití, Chile, Colombia y Venezuela: los terremotos más devastadores que ha sufrido América Latina

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Colombia suma más de 100 muertos. Foto: Reuters

Mientras Colombia enfrenta las consecuencias de un terremoto que dejó el derrumbe de edificios en varias ciudades del occidente del país y más de 100 muertos, los registros históricos muestran que América Latina ha sido escenario de algunos de los sismos más mortíferos del mundo.

Desde Haití hasta Argentina, terremotos, deslaves y tsunamis han provocado la destrucción de ciudades enteras y la muerte de cientos de miles de personas, según datos recopilados por la National Centers for Environmental Information y la World Data Service for Geophysics Significant Earthquake Database.

Recientemente, Venezuela fue azotada por dos terremotos, uno 7.2 y otro de 7.5, que provocaron el colapso de al menos 190 edificios y más de 6 mil personas fallecidas, de acuerdo con el balance oficial divulgado por el jefe del parlamento, Jorge Rodríguez.

Haití tiene el desastre más mortífero de la región

El terremoto de Haití de 2010 encabeza la lista de los eventos más devastadores en América Latina. Con una magnitud de 7.0 y un saldo de 316 mil muertos, fue el segundo terremoto más letal de la historia, sólo por detrás del ocurrido en la provincia china de Shaanxi en 1556, según los datos oficiales.

El sismo golpeó Puerto Príncipe, una capital densamente poblada que carecía de infraestructura resistente a movimientos telúricos de gran intensidad. El registro señala que las prácticas de construcción deficientes, la presencia generalizada de edificaciones de hormigón y las limitaciones en la respuesta a la emergencia contribuyeron al elevado número de víctimas.

Las pérdidas económicas fueron estimadas en 8 mil millones de dólares, una cifra equivalente a casi el 120% del Producto Interno Bruto de Haití en 2009.

Ecuador y Colombia y la secuencia sísmica que dejó 70 mil muertos

El segundo evento más mortífero registrado en la lista corresponde a la serie de terremotos ocurrida en Ecuador y Colombia en 1868. La secuencia comenzó con un movimiento de menor intensidad durante la madrugada del 15 de agosto y culminó al día siguiente con un terremoto de magnitud 7.7.

Los registros atribuyen cerca de 40 mil muertos a Ecuador y otros 30 mil a Colombia.

Un libro publicado ese mismo año por una comisión gubernamental describió el impacto en la ciudad ecuatoriana de Ibarra. El documento señala que la población dormía cuando ocurrió el terremoto a la 1:15 de la madrugada y afirma que, en menos de tres segundos, la ciudad quedó convertida en un inmenso cementerio bajo los escombros de las viviendas.

Perú y el alud más mortal de la historia

Con una magnitud de 7.9, el terremoto ocurrido en Perú en 1970 dejó 66 mil 794 muertos y desencadenó el deslizamiento de tierra más letal registrado.

De acuerdo con los datos oficiales, el movimiento desestabilizó la pared norte de la montaña más alta del país. La masa de hielo glaciar y roca descendió hacia Yungay y Ranrahirca a velocidades de hasta 335 kilómetros por hora.

El alud llegó a las poblaciones transportando cerca de 80 millones de metros cúbicos de hielo y rocas. Ambas localidades quedaron sepultadas bajo capas de lodo de hasta cuatro metros de profundidad.

Se estima que 19 mil personas murieron en Yungay y apenas 2 mil 500 sobrevivieron. Otras ciudades, como Chimbote y Huaras, sufrieron daños que destruyeron hasta el 70% de sus estructuras. Cerca de un millón de personas quedaron sin hogar.

Ecuador y Chile, los terremotos que transformaron ciudades

La lista incluye otro episodio ocurrido en Ecuador en 1797. Con una magnitud de 8,3, es considerado el terremoto más poderoso del que existe registro en ese país y provocó unas 40 mil muertes.

El fenómeno desencadenó deslizamientos de tierra y destrucción en ciudades como Quito, Riobamba, Latacunga y Ambato. Testimonios históricos describen sacudidas que derribaron edificios en cuestión de segundos.

En Chile, el terremoto de Chillán de 1939 dejó 30 mil muertos. Aunque el país es conocido por haber registrado en 1960 el terremoto más fuerte de la historia, de magnitud 9.5, fue el evento de 1939 el que produjo la mayor cantidad de víctimas mortales.

Según el sismólogo Cinna Lomnitz, citado en una obra dedicada a los terremotos chilenos, los materiales de construcción débiles, entre ellos el adobe, así como la ausencia de diseños de ingeniería capaces de resistir fuerzas laterales, contribuyeron a la magnitud de la tragedia.

La destrucción alcanzó a ciudades como Chillán y Concepción y derivó en la adopción del primer código de construcción antisísmico del país.

Venezuela: terremotos, guerra y ayuda internacional

El terremoto venezolano de 1812, de magnitud 7.7, provocó 26 mil muertes. Un análisis publicado en 1962 sostiene que el evento pudo haber sido en realidad una secuencia de tres terremotos cercanos que se desencadenaron mutuamente.

Las cifras recopiladas indican que alrededor del 90% de Caracas quedó destruido. También se registraron miles de víctimas en Barquisimeto, Mérida, La Guaira y San Felipe.

El desastre ocurrió en plena guerra revolucionaria contra España. Los registros señalan que autoridades españolas atribuyeron la catástrofe a un castigo divino contra los insurgentes, mientras que Estados Unidos envió alimentos y dinero a Venezuela.

Otro de los episodios incluidos ocurrió en 1797 y dejó 16 mil muertos. El geógrafo y naturalista alemán Alexander von Humboldt documentó la destrucción de Cumaná y zonas cercanas. Testigos reportaron ruidos subterráneos intensos y olor a azufre antes del movimiento telúrico.

Tsunamis, incendios y ciudades destruidas

El terremoto de Arica de 1868, entonces en territorio peruano y actualmente parte de Chile, alcanzó una magnitud de 8.5 y dejó 25 mil muertos.

Además de destruir ciudades como Arica, Arequipa, Moquegua, Mollendo e Ilo, generó un tsunami que arrasó puertos peruanos y produjo olas destructivas que llegaron hasta Hawái y Nueva Zelanda.

En Guatemala, el terremoto de 1976 causó 23 mil muertes. El movimiento, de magnitud 7.5, afectó una extensa región de más de 100.000 kilómetros cuadrados. Las viviendas de adobe fueron destruidas masivamente, las réplicas incrementaron el número de víctimas y cerca de 1.2 millones de personas quedaron sin hogar. Aproximadamente dos quintas partes de los hospitales del país resultaron destruidos.

La lista cierra con el terremoto de Mendoza, Argentina, ocurrido en 1861. El desastre dejó 14 mil muertos y destruyó gran parte de la ciudad, incluida la Basílica de San Francisco.

Los registros señalan que las lámparas de gas, ampliamente utilizadas en la época, provocaron incendios entre los escombros que se prolongaron durante varios días. La situación derivó además en saqueos generalizados. Aunque la base de datos consultada no precisa la magnitud del terremoto, otras fuentes la estiman en 7.2.

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