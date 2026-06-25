Suman 164 muertos y casi mil heridos por terremotos de Venezuela

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Los sismos fueron de 7.2 y 7.5 de magnitud. Foto: AFP.

Suman al menos 164 personas muertas y casi mil heridos por los dos terremotos que azotaron a Venezuela, dejando decenas de edificios derrumbados. La ayuda humanitaria de países como México y Estados Unidos va en camino.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio un primer balance de la catástrofe registrada el pasado 24 de junio.

En un inicio, se estimaron 32 fallecidos y más de 700 heridos; sin embargo, informó que la cifra por los terremotos en Venezuela ascendía a 164 muertos y 971 heridos para la mañana de este jueves.

🇻🇪 | TERREMOTOS EN VENEZUELA: En la Guaira, Playa Grande colapsaron más de 4 edificios al mismo tiempo: Oasis Beach, Punta Brisas, Punta Brava y las Palmas. pic.twitter.com/S5KDOaD0fK — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 25, 2026

La Guaira fue la región más afectada del país, seguido de Caracas. Entre ambas ciudades media una distancia de aproximadamente 29 kilómetros.

AFP documentó que decenas de edificios estaban colapsados en la zona costera, toda vez que no había luz. Los habitantes pernoctaron en las calles y buscaban a familiares entre escombros.

“No tenemos nada, ahorita no tenemos nada, ni siquiera fuerza, ni valor para meternos ahí, imagínate tú”, dijo Larry Rojas, de 49 años, frente a un edificio derrumbado donde estaba atrapada su familia.

Probablemente uno de los testimonios visuales más dramáticos del terremoto en Venezuela

Video de fuente desconocida pic.twitter.com/AJRJcBJF77 — Nacho Montes de Oca (@nachomdeo) June 25, 2026

¿Cómo fueron los sismos?

El primer sismo, de magnitud 7.2, ocurrió a las 18:04 horas locales, con epicentro a 21 kilómetros al noroeste de Morón, de acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Casi un minuto después, se registró otro sismo de magnitud 7.5, siendo el más potente que sacudía al país desde 1900.

Ambos terremotos incluso se sintieron en Colombia, donde sonaron alarmas sísmicas, indicó AFP. De igual forma, Delcy Rodríguez indicó que hubo 30 réplicas.

Además de dañar edificios, los temblores afectaron al aeropuerto internacional de Maiquetía, por lo que permanece cerrado.

Aunque Venezuela suele sufrir terremotos, el sismo más fuerte en tiempos recientes ocurrió el 1997 en Cariano, donde hubo 73 muertos.

Boludo, es una película de terror lo que se vivió en Venezuela.



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pic.twitter.com/VcaOdGgVWG — El gordo edición (@GordoEdicion) June 25, 2026

Rescatistas van en camino

El gobierno interino de Venezuela decretó un estado de emergencia nacional por los terremotos, declarando a La Guaira como “zona de desastre” por las muertes.

Delcy Rodríguez indicó que conversó con el coordinador de la ONU en el país para obtener apoyo. Asimismo, “rescatistas especializados” viajaban a Venezuela “para apoyar en estas labores de rescate”.

Además, sostuvo que su gobierno trasladaba a “rescatistas que están en otros estados del país” para apoyar en La Guaira y Caracas.

Al respecto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, instruyó que se prepare “ayuda especializada”. El gobierno venezolano solicitó personal especializado médico y de rescate.

Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha entrado en contacto con el gobierno del hermano país y ya he instruido la preparación de la ayuda necesaria. Por ahora nos han solicitado apoyo con personal especializado en rescate y de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 25, 2026

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió ayudar a sus “nuevos y grandes amigos”.

Por ello, el secretario de Estado, Marco Rubio anunció que estaban “desplegando de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela”.

Países como España, Alemania, Italia, Suiza, China, India y la Unión Europea, también manifestaron su solidaridad y ofrecieron ayuda.

Mientras tanto, habitantes de La Guaira piden ayuda y se organizan para tratar de rescatar a las personas atrapadas en los edificios, de acuerdo con AFP.

“Ahí hay gente viva y nadie viene a salvar”, dijo una mujer cuya hija quedó sepultada bajo un edificio de 12 pisos.

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