Roberto Sánchez remonta en elección presidencial en Perú y supera con poco margen a Fujimori tras el 95% del conteo

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Roberto Sánchez con ligera ventaja en elección presidencial en Perú. Foto: Getty

El candidato izquierdista Roberto Sánchez tomó una ligera ventaja en el conteo de votos de la segunda vuelta presidencial en Perú, superando por un estrecho margen a la derechista Keiko Fujimori en una de las contiendas más cerradas de los últimos años.

Con el 95.60% de las actas contabilizadas, Sánchez acumulaba el 50.08% de los votos, frente al 49.91% de Fujimori, una diferencia inferior a 10 mil sufragios, de acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Sin embargo, el resultado aún no está definido, ya que quedan por revisarse actas impugnadas que concentran alrededor de 450 mil votos.

Ambos candidatos llaman a la calma

Tras conocerse los resultados preliminares, los dos aspirantes pidieron esperar el desenlace oficial. Por ejemplo, Roberto Sánchez afirmó que confía en los resultados y llamó a respetar el conteo. Mientras tanto, Keiko Fujimori pidió paciencia y serenidad mientras concluye el proceso electoral.

Sin embargo, ambos candidatos presidenciales aseguraron que, sea cual sea el resultado, lo aceptarán sin aspavientos.

Una elección marcada por la polarización

La segunda vuelta enfrentó a dos proyectos políticos opuestos:

Keiko Fujimori , de 51 años, hija del expresidente Alberto Fujimori.

, de 51 años, hija del expresidente Alberto Fujimori. Roberto Sánchez, de 57 años, congresista y exministro vinculado políticamente al expresidente Pedro Castillo.

Mientras Fujimori centró su campaña en propuestas de orden y seguridad, Sánchez apostó por un discurso de cambio político y combate a la corrupción.

Inseguridad, principal preocupación de los peruanos

La delincuencia se convirtió en uno de los temas centrales de la campaña presidencial. Fujimori propuso medidas de mano dura, como reforzar la presencia militar en zonas conflictivas y endurecer las acciones contra el crimen organizado.

Por su parte, Sánchez planteó combatir la corrupción dentro de las instituciones de seguridad y justicia, al considerar que facilita la operación de grupos criminales.

El próximo reto: gobernar un país dividido

Especialistas advierten que, independientemente de quién resulte vencedor, el próximo presidente enfrentará un escenario complejo debido a la fuerte polarización política y a la falta de una mayoría sólida en el Congreso.

El ganador asumirá el cargo el próximo 28 de julio, cuando concluya el mandato del presidente interino José María Balcázar, para gobernar Perú durante los próximos cinco años.

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