Tiroteo en universidad de Virginia deja cinco heridos; uno está en estado crítico

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Foto: Getty

Un tiroteo en la Universidad Estatal de Virginia (VSU) dejó cinco personas heridas durante la madrugada de este sábado 15 de agosto de 2026, una de ellas en estado crítico, informó la policía.

El incidente ocurrió alrededor de la 1:28 de la madrugada, cuando agentes respondieron a un reporte de disparos en el campus universitario, ubicado en Ettrick, Virginia.

Virginia State University is Trending in the US because five people were injured in a shooting involving multiple suspects near residence halls on the premises of the college.



One victim is in critical condition, while four others sustained non-life-threatening injuries.



The… pic.twitter.com/34PHD8laM5 — Why It Is Trending (@trendingblog247) August 15, 2026

De acuerdo con las autoridades, los policías encontraron a cinco personas con heridas de bala en el exterior de las residencias estudiantiles de la universidad.

Universidad Estatal de Virginia levanta confinamiento

Tras el tiroteo, la Universidad Estatal de Virginia activó un confinamiento en el campus mientras las autoridades atendían la emergencia y realizaban las primeras investigaciones.

Posteriormente, la institución informó que el confinamiento había sido levantado, aunque las investigaciones continuaban.

Imágenes difundidas desde el lugar muestran presencia de elementos policiales y ambulancias en las inmediaciones de la universidad, mientras se atendía a las personas lesionadas.

Policía busca a varios sospechosos

La policía continúa con las investigaciones para determinar cómo ocurrió el ataque y localizar a los responsables.

Según información citada por ABC News, la policía del condado de Chesterfield, Virginia, busca a varios sospechosos relacionados con el tiroteo.

Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre la identidad de los posibles responsables ni sobre un motivo para el ataque.

La investigación permanece abierta mientras las autoridades recaban información sobre lo ocurrido durante las primeras horas del sábado en el campus de la Universidad Estatal de Virginia.

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