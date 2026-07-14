Gobierno de México presenta cuatro acciones legales por muertes de mexicanos bajo custodia de ICE

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Justicia para los detenidos por ICE. Foto: AFP.

Las muertes de mexicanos bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) llevaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a iniciar cuatro acciones legales internacionales. Estas medidas forman parte de la respuesta del Gobierno de México a los 17 casos registrados de personas mexicanas fallecidas durante detenciones u operativos migratorios.

La SRE informó que el lunes 13 de julio comenzaron las medidas anunciadas previamente por la presidenta Claudia Sheinbaum para dar seguimiento a los casos de personas mexicanas fallecidas bajo custodia de ICE.

De acuerdo con la dependencia, el Gobierno de México mantiene un registro de 17 casos:

14 fallecimientos ocurrieron dentro de centros de detención.

Tres fallecimientos ocurrieron durante operativos migratorios.

La dependencia explicó que estas acciones representan una nueva etapa en la estrategia jurídica y diplomática del Gobierno de México, luego de haber enviado previamente 11 notas diplomáticas de protesta al Gobierno de Estados Unidos para solicitar el esclarecimiento de los hechos. Según la SRE, al considerar que la respuesta obtenida por esa vía fue insuficiente, se determinó avanzar con mecanismos legales en instancias nacionales e internacionales.

Acciones del Gobierno de México ante muerte de mexicanos bajo custodia de ICE

La SRE indicó que se iniciaron las siguientes acciones:

Denuncia ante el Departamento de Justicia de EE. UU. Denuncias ante fiscalías estatales Acciones civiles de cese y desestimiento Comunicación a la ONU

Denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos

Como primera acción, la SRE informó que presentará una denuncia ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR).

La entrega del documento se realizará por conducto de la Embajada de México en Estados Unidos y tiene como propósito que las autoridades estadounidenses investiguen los hechos y determinen las responsabilidades que correspondan conforme a su legislación.

La dependencia señaló que esta denuncia forma parte de la etapa de investigación previa al eventual ejercicio de acciones judiciales.

Denuncias ante fiscalías estatales

La segunda medida consiste en la presentación de denuncias ante las fiscalías estatales competentes en Estados Unidos.

Estas acciones serán promovidas por medio de la Embajada de México y de la red consular mexicana establecida en distintas jurisdicciones del país vecino.

La SRE indicó que el objetivo es que las autoridades locales inicien las investigaciones correspondientes en aquellos estados donde ocurrieron los fallecimientos de personas mexicanas.

Acciones civiles contra centros de detención de ICE

Como tercera vía legal, el Gobierno de México comenzó el envío de escritos de cese y desistimiento (cease and desist) dirigidos a los centros de detención donde se registraron fallecimientos de personas mexicanas.

El primer documento fue enviado al centro de detención de Adelanto, California, instalación donde, de acuerdo con la SRE, han fallecido cuatro personas mexicanas.

La dependencia explicó que estos escritos solicitan el cese inmediato de acciones u omisiones relacionadas con:

La falta de acceso a atención médica pronta y expedita.

La aplicación de políticas incompatibles con estándares médicos y penitenciarios.

La SRE precisó que estos escritos constituyen el primer paso formal para una eventual presentación de acciones civiles contra los centros de detención involucrados.

Intervención de la ONU

Como cuarta acción, el titular de la SRE envió una comunicación a Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

En el documento se informa sobre las muertes de personas mexicanas bajo custodia de ICE y se solicita que la oficina del Alto Comisionado:

Recabe información de las autoridades estadounidenses.

Analice si los hechos son compatibles con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Emita las recomendaciones que correspondan.

Remita el caso a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos.

La SRE señaló que las cuatro acciones forman parte de la etapa de investigación, considerada un requisito previo para el ejercicio de las acciones judiciales que procedan conforme al derecho aplicable.

Asimismo, reiteró que mantiene el acompañamiento a las familias de las víctimas mediante la red consular mexicana y sostuvo que el Gobierno de México continuará actuando por las vías institucionales previstas tanto en la legislación de ambos países como en el derecho internacional.

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