Trump afirma que Irán no cobrará tasas a buques que crucen el estrecho de Ormuz

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Trump dice que Irán garantizó que no cobrará tasas a buques. Foto AFP

Donald Trump informó este miércoles que Irán garantizó a EE. UU. que no cobrará tasas, peajes ni otros cargos a los buques que transiten por el estrecho de Ormuz, mientras continúan las negociaciones para alcanzar un acuerdo que permita un fin duradero del conflicto en Oriente Medio.

El presidente de Estados Unidos difundió el mensaje a través de su plataforma Truth Social, donde aseguró que Teherán comunicó a Washington que no se están aplicando cobros a las embarcaciones que utilizan esta vía marítima estratégica.

Según Trump, la notificación de Irán indica que no existen “peajes, costes de seguro ni ningún otro tipo de cargo” para los barcos que atraviesan. El mandatario no precisó si estas garantías continuarán una vez que concluya el periodo de negociaciones de 60 días.

La declaración se produce en medio de conversaciones diplomáticas relacionadas con la situación en Medio Oriente y con el tránsito marítimo por una de las rutas comerciales más importantes del mundo.

Trump asegura que Irán suspendió cobros a buques en Ormuz

En su publicación, Trump sostuvo que la información fue proporcionada directamente por Irán a Estados Unidos. El mensaje se centró en los barcos que cruzan el estrecho de Ormuz y en la ausencia de cobros para su tránsito.

El presidente estadounidense no ofreció detalles adicionales sobre el alcance del acuerdo. Tampoco sobre la forma en que se mantendría esta condición durante o después de las negociaciones en curso.

La declaración también ocurre en un contexto en el que Teherán ha expresado públicamente su intención de implementar pagos relacionados con el paso de embarcaciones por la zona.

Irán plantea cobrar servicios marítimos en el estrecho de Ormuz

De manera pública, el Gobierno iraní ha señalado que estudia la posibilidad de cobrar lo que denomina tasas por servicios marítimos a las embarcaciones que atraviesen el estrecho de Ormuz.

Las autoridades iraníes han insistido en que estos pagos no deben considerarse peajes, sino cobros por servicios prestados en la gestión de esta vía marítima.

Estados Unidos ha manifestado su oposición a ese planteamiento. Washington rechaza la posibilidad de que se impongan cargos a las embarcaciones por utilizar el paso marítimo.

La diferencia entre ambas posiciones se mantiene mientras continúan las conversaciones diplomáticas sobre diversos asuntos relacionados con la región.

Irán y Omán analizan costos de gestión en Ormuz

Irán y Omán informaron el martes que estudiarán los costos que podrían cobrarse por los servicios asociados a la administración y gestión del estrecho de Ormuz.

Ambos países sostuvieron que mantienen su soberanía sobre esta ruta marítima y que revisarán los posibles costos derivados de los servicios que se ofrecen en la zona.

El anuncio se produjo un día antes de que Trump afirmara que Irán había garantizado a Estados Unidos la ausencia de cobros a los buques que actualmente transitan por el estrecho.

El estrecho de Ormuz es una de las principales rutas marítimas para el comercio internacional, por lo que cualquier decisión relacionada con tarifas, servicios o condiciones de navegación suele ser seguida de cerca por gobiernos, empresas navieras y mercados internacionales.

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