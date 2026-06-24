Irán presume derrota de EE. UU. tras acuerdo para frenar guerra; Marco Rubio viaja al Golfo para contener crisis

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Marco Rubio llegó a Emiratos Árabes Unidos. Foto: AFP

Irán aseguró este miércoles que el acuerdo alcanzado con Estados Unidos para detener la guerra en Oriente Medio representa una “declaración de derrota” para Washington, mientras el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, inició una gira por países del Golfo con el objetivo de tranquilizar a aliados golpeados por el conflicto que sacudió a la región durante las últimas semanas.

Las hostilidades comenzaron el pasado 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una campaña de ataques masivos contra Irán, lo que detonó una escalada regional que incluyó represalias de Teherán, el bloqueo del estratégico estrecho de Ormuz y ataques con miles de drones y misiles dirigidos contra países vecinos donde Washington mantiene presencia militar.

Tras la firma la semana pasada de un acuerdo preliminar para suspender el conflicto, ambas partes comenzaron conversaciones para intentar construir un arreglo permanente.

Sin embargo, en Teherán, el pacto no fue presentado como una concesión, sino como un triunfo político.

“El memorándum de entendimiento de Islamabad no es el fruto de presiones ni de coacción, sino el resultado de la resistencia y la determinación de la valiente nación iraní”, declaró el jefe negociador iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, quien defendió el acuerdo mediado por Pakistán.

El también presidente del Parlamento iraní fue más allá al asegurar que el pacto “ha adquirido el valor de una declaración de derrota de Estados Unidos”.

Según Irán, ahora corresponde a los propios países de la región garantizar la seguridad en Oriente Medio, una zona donde Washington mantiene múltiples bases militares.

Marco Rubio llega a Medio Oriente para tranquilizar a aliados golpeados por la guerra

En medio del delicado escenario regional, Marco Rubio aterrizó el martes en Emiratos Árabes Unidos, primera escala de una gira diplomática que busca mostrar respaldo a aliados del Golfo afectados por el conflicto con Irán.

Este miércoles, Rubio sostuvo reuniones con el líder emiratí, Mohamed bin Zayed al Nahyan, con quien discutió el acuerdo alcanzado con Teherán y reiteró el compromiso de Washington con la seguridad regional.

Posteriormente, el funcionario estadounidense viajará a Kuwait y después a Bahrain, donde participará en una reunión del Consejo de Cooperación del Golfo.

Fotos: Reuters

La visita ocurre después de que las naciones árabes enfrentaran un fuerte impacto económico derivado del conflicto.

El bloqueo iraní en el estrecho de Ormuz interrumpió gran parte de las exportaciones energéticas de la región, mientras ataques con drones y misiles deterioraron la percepción de seguridad en varios países del Golfo.

Estrecho de Ormuz y programa nuclear, puntos clave de tensión

Uno de los temas que Washington buscará abordar con sus aliados es el futuro del estrecho de Ormuz, luego de que Irán y Omán plantearan la posibilidad de cobrar peajes por el tránsito marítimo en esa ruta estratégica.

Rubio rechazó tajantemente esa posibilidad.

“Es una vía navegable internacional. Ningún país tiene permitido cobrar peajes o tasas en una vía navegable internacional”, afirmó al llegar a Abu Dabi.

Otro punto central en las negociaciones sigue siendo el programa nuclear iraní.

El expresidente Donald Trump aseguró el martes que Irán aceptó permitir el regreso de inspectores atómicos de Naciones Unidas, aunque Teherán negó que exista intención de hacerlo.

Este miércoles, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, confirmó que las inspecciones a instalaciones nucleares iraníes “tendrán lugar”, aunque sin precisar una fecha.

Irán busca vender acuerdo como victoria interna

Mientras continúan las conversaciones técnicas que Pakistán prevé reactivar la próxima semana en Islamabad, el liderazgo iraní también enfrenta un frente interno complejo.

Dentro del país persisten sectores que rechazan cualquier acercamiento con Estados Unidos, aunque analistas consideran que actualmente carecen de poder suficiente para bloquear el proceso.

Aun así, el gobierno iraní insiste en presentar el acuerdo no como un compromiso forzado, sino como una victoria obtenida tras semanas de guerra.

“No vemos el futuro de la región en la confrontación, sino en la interacción”, afirmó Qalibaf.

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