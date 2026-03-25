Petróleo cae más de 5% tras propuesta de EE. UU. para frenar conflicto con Irán

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Precio del petróleo cae tras plan de Trump. AFP

Los precios del petróleo, el crudo Brent y el West Texas Intermediate (WTI) registraron una caída superior al 5% este miércoles tras la propuesta de Estados Unidos a Irán para poner fin al conflicto, lo que generó expectativas de un posible alto el fuego en medio de tensiones en Oriente Medio.

Los futuros del crudo Brent descendieron 6.08 dólares, equivalente a 5.82%, para ubicarse en 98.41 dólares por barril a las 12:00 GMT, luego de tocar un mínimo de 97.57 dólares durante la sesión.

En el caso del WTI, los futuros bajaron 5.09 dólares, o 5.51%, hasta los 87.26 dólares por barril, tras alcanzar un mínimo intradía de 86.72 dólares.

Ambos indicadores habían registrado un aumento cercano al 5% el martes previo, antes de moderar sus ganancias en una jornada marcada por volatilidad en los mercados.

Precios del petróleo reaccionan a propuesta de EE. UU. a Irán

La caída en los precios del petróleo se produjo después de que se informara sobre una propuesta de 15 puntos enviada por Estados Unidos a Irán, con el objetivo de detener la guerra.

El analista de Rystad Energy, Janiv Shah, señaló que el plan aún requiere revisión y respuesta, pero indicó que podría abrir la puerta a una resolución más rápida del conflicto.

Irán negó que existan conversaciones directas y un portavoz militar afirmó que Estados Unidos negocia de manera unilateral.

Conflicto en Ormuz impacta el mercado del petróleo

El conflicto ha afectado el tránsito por el estrecho de Ormuz, una ruta clave para el suministro energético global. Por esta vía circula cerca de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del mundo.

La interrupción ha generado una pérdida aproximada de:

20 millones de barriles diarios de crudo

de barriles diarios de crudo 500 millones de barriles acumulados en 25 días

La Agencia Internacional de Energía calificó esta situación como una de las mayores interrupciones del suministro.

Producción y exportaciones enfrentan interrupciones

Aunque existe la posibilidad de un alto el fuego, analistas advierten que la recuperación del suministro podría tardar.

Saul Kavonic, de MST Marquee, indicó que incluso si se reanudan los flujos en Ormuz, no está garantizado que toda la producción interrumpida vuelva de inmediato.

Para compensar las afectaciones:

Arabia Saudita incrementó exportaciones desde el puerto de Yanbu a casi 4 millones de barriles diarios

de barriles diarios Irán informó que buques no hostiles pueden transitar por el estrecho con coordinación previa

Ataques en Rusia elevan incertidumbre en el mercado

El mercado también registró presión adicional por la suspensión de operaciones en puertos clave de Rusia.

Las terminales de Primorsk y Ust-Luga detuvieron la carga de crudo y derivados luego de ataques con drones ucranianos que provocaron un incendio en la zona.

Este evento incrementa la incertidumbre en el comportamiento de los precios del petróleo a nivel global.

Factores geopolíticos mantienen volatilidad

Especialistas del mercado coinciden en que los factores geopolíticos seguirán marcando la tendencia de los precios.

Priyanka Sachdeva, de Phillip Nova, señaló que la evolución del conflicto en Oriente Medio continuará como el principal elemento que determinará la fluctuación del mercado en el corto plazo.

Larry Fink, director de BlackRock, advirtió que si persisten las tensiones en la región, el petróleo podría mantenerse entre 100 y 150 dólares por barril, con implicaciones para la economía global.

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