Venezuela continúa su reconstrucción un mes después de los terremotos

GENERANDO AUDIO...

A un mes de los terremotos que sacudieron Venezuela, las labores de reconstrucción y recuperación continúan en distintas regiones del país, mientras miles de familias permanecen sin una vivienda definitiva.

En entrevista para A las Nueve en UNO, el corresponsal de Uno TV en Venezuela, Carlos Velázquez, informó que el Gobierno mantiene trabajos de rehabilitación de infraestructura, instalación de campamentos temporales y entrega de viviendas para algunas de las personas afectadas.

Además, señaló que continúan las labores de búsqueda y recuperación de cuerpos en las zonas más afectadas.

De acuerdo con el corresponsal, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que los daños materiales ascienden a cerca de 20 mil millones de dólares, una cifra equivalente a aproximadamente del 15% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.

Analizan zonas seguras para nuevas viviendas

Carlos Velázquez explicó que la ayuda internacional continúa llegando a través de organismos como la ONU y el Programa Mundial de Alimentos. Servicios como el internet y la actividad comercial comienzan a normalizarse gradualmente.

Asimismo, indicó que especialistas internacionales realizan estudios geológicos para determinar en qué zonas será seguro construir nuevas viviendas.

Advirtió que el proceso de reconstrucción en Venezuela tomará varios años debido a la magnitud de los daños por los terremotos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.