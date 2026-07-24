Entran en vigor los nuevos aranceles de EE. UU. para México y otros 59 países

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Foto: AFP.

Este viernes 24 de julio de 2026 entraron en vigor los nuevos aranceles de Estados Unidos para 60 economías, incluida la de México.

Las tarifas van de 10% a 12.5%, según la clasificación de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). En el caso de México, se mantiene un gravamen de 10% sobre las mercancías que no están cubiertas por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Today, Ambassador Greer is taking action, at President Trump’s direction, under Section 301 of the Trade Act of 1974 by imposing tariffs on 60 trading partners for their failure to adopt and effectively enforce a prohibition on the importation of goods produced with forced labor.… — United States Trade Representative (@USTradeRep) July 23, 2026

¿De cuánto serán los aranceles de EE. UU. para México y los otros 59 países?

El nuevo esquema comercial establece dos niveles de aranceles:

10% para las economías que cuentan con medidas para prohibir la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso o que asumieron compromisos para reforzar su aplicación.

para las economías que cuentan con medidas para prohibir la importación de bienes elaborados con trabajo forzoso o que asumieron compromisos para reforzar su aplicación. 12.5% para los países que, de acuerdo con la investigación de la USTR, no cumplen con esos criterios.

En el caso de México, el arancel será de 10% y se aplicará únicamente a las mercancías que no estén protegidas por el T-MEC. De acuerdo con la Secretaría de Economía y autoridades estadounidenses, los productos que cumplen con las reglas de origen del tratado comercial continúan exentos de esta medida. Esto significa que más del 80% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos seguirán ingresando sin pagar este nuevo arancel.

¿Por qué EE. UU. impuso nuevos aranceles?

La administración estadounidense explicó que la decisión deriva de una investigación desarrollada bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, en la que concluyó que diversos socios comerciales no han aplicado de manera efectiva prohibiciones para impedir la importación de productos elaborados mediante trabajo forzoso.

Según la USTR, la medida busca atender lo que considera una práctica comercial desleal y una violación a los derechos humanos relacionada con las cadenas internacionales de suministro. La investigación incluyó audiencias públicas, comentarios de distintos sectores y consultas con los países involucrados antes de anunciar las nuevas tarifas comerciales.

Ebrard explica ventaja arancelaria de México

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que la entrada en vigor del nuevo esquema no modifica el tratamiento arancelario efectivo para México, debido a que reemplaza el mecanismo temporal que ya existía y mantiene la protección para los productos amparados por el T-MEC.

El funcionario explicó que más del 80% de las exportaciones mexicanas seguirán libres de aranceles gracias al tratado comercial, mientras que el porcentaje de mercancías que ya estaba sujeto al esquema anterior ahora quedará comprendido dentro del nuevo mecanismo, por lo que, afirmó, no existe un cambio en la carga arancelaria efectiva para el país.

“Quedan excluidas todas las exportaciones de México, más del 80%, que cumplen con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC); es decir, no hay cambio en eso” Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

Postura de Sheinbaum a la imposición de aranceles de EE. UU. a México y 59 países

Durante la conferencia mañanera de este viernes, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que la nueva decisión comercial de Estados Unidos no representa un cambio para México respecto al esquema que ya operaba para las mercancías fuera del T-MEC y consideró que se trata de una medida de carácter proteccionista adoptada por el Gobierno estadounidense.

“México se quede igual que como está, todos los productos que se exportan dentro del T-MEC no tienen arancel, con excepción de vehículos de acero y los productos que se exportan fuera del tratado que tienen un 10%, que es lo que ya teníamos antes, México queda exactamente igual que como estábamos hace una semana” Presidenta Claudia Sheinbaum.

La mandataria federal indicó que el Gobierno mexicano continuará el diálogo con Estados Unidos en el marco de la revisión del T-MEC y reiteró que el objetivo es brindar certidumbre al comercio bilateral y evitar nuevas medidas que afecten la relación económica entre ambos países. También sostuvo que los productos que cumplen con las reglas del tratado permanecen sin la aplicación de estos aranceles.

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