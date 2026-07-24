A un mes del terremoto en Venezuela: Familias siguen buscando a sus desaparecidos entre los escombros
Las familias siguen buscando a sus seres queridos entre los escombros a un mes de los terremotos de Venezuela, en un momento donde todavía se desconoce la cantidad exacta de personas desaparecidas.
El 24 de junio, dos sismos de 7.5 y 7.2 de magnitud afectaron a Caracas y La Guaira, provocando la muerte de 5 mil 300 personas, según el último informe. Además, 200 edificios quedaron destruidos, mientras que 856 inmuebles quedaron con daños que los hacen inhabitables.
Una maquinaria trabaja en los escombros de edificios de vivienda popular en La Guaira para encontrar cadáveres, mientras que en otras zonas hay poco apoyo.
La AFP destacó que en Residencias Caribe, uno de los complejos de departamentos para personas de clase media en Venezuela, familiares buscan a alrededor de 140 personas desaparecidas a un mes de los terremotos.
“Ha habido mucho olvido, no hay interés por lo menos para este sector”, comentó Francis Riascos, un ingeniero de 57 años que busca a su hermano Gustavo.
“Sabemos que están trabajando muy bien en las (viviendas) que fabricó el gobierno, pero Residencias Caribe está muy abandonado, con nuestros propios recursos es que hemos buscado equipos para hacer excavaciones”.
Falta equipo especializado
En cambio, algunos cuerpos flotan en aguas estancadas en sótanos, mientras que otros son visibles, pero están atrapados en bloques de hormigón.
Algunos pisos que antes dividían departamentos quedaron apiñados entre sí. La única forma de entrar dentro de la pila de escombros es abriendo orificios en las láminas de hormigón. Sin embargo, eso requiere de costosa maquinaria especial y personal calificado.
La AFP subrayó que se requiere de equipos de cortes (oxicortes), generadores eléctricos, rotomartillos y esmeriles, además de personal, para sacar los cuerpos de las personas atrapadas.
Ante esto, el cansancio debilita a los voluntarios que llevan semanas entrando a espacios oscuros con poco oxígeno y muchos obstáculos.
“Aquí hay una improvisación de búsqueda aupada por los familiares”, señaló Francis Riascos.
Voluntarios y familiares subrayaron que realizan labores de búsqueda sin acompañamiento gubernamental. Además, tienen que buscar a sus desaparecidos entre escombros que son “trampas mortales”.
Dudas sobre la cantidad de desaparecidos
Mientras tanto, los carteles de personas desaparecidas siguen inundando las calles de Caracas y La Guaira.
“Desaparecida. Carmen Cecilia Gutiérrez Rodríguez, no se encuentra en ningún lado, ni hospitales, ni morgue. Seguimos buscando entre los escombros. ¡No a la demolición!, ayúdanos a encontrarla”, indica uno de los carteles.
A un mes de los terremotos, el Gobierno de Venezuela sigue sin dar una cifra oficial de personas desaparecidas. Se ha limitado a dar cifras de fallecidos, heridos y rescatados.
En cambio, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimó a dos días del desastre que había alrededor de 50 mil personas desaparecidas.
La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) aclaró que no era un balance oficial de la ONU, sino una cifra basada en reportes no confirmados que estaban verificando.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.