A un mes del terremoto en Venezuela: Familias siguen buscando a sus desaparecidos entre los escombros

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Voluntarios y familiares requieren maquinaria especializada. Foto: AFP

Las familias siguen buscando a sus seres queridos entre los escombros a un mes de los terremotos de Venezuela, en un momento donde todavía se desconoce la cantidad exacta de personas desaparecidas.

El 24 de junio, dos sismos de 7.5 y 7.2 de magnitud afectaron a Caracas y La Guaira, provocando la muerte de 5 mil 300 personas, según el último informe. Además, 200 edificios quedaron destruidos, mientras que 856 inmuebles quedaron con daños que los hacen inhabitables.

Imágenes aéreas de La Guaira. Terremoto en #Venezuela. No para de sorprender tanta tragedia. 🚨🆘‼️ pic.twitter.com/8tV85HNrle — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 25, 2026

Una maquinaria trabaja en los escombros de edificios de vivienda popular en La Guaira para encontrar cadáveres, mientras que en otras zonas hay poco apoyo.

La AFP destacó que en Residencias Caribe, uno de los complejos de departamentos para personas de clase media en Venezuela, familiares buscan a alrededor de 140 personas desaparecidas a un mes de los terremotos.

“Ha habido mucho olvido, no hay interés por lo menos para este sector”, comentó Francis Riascos, un ingeniero de 57 años que busca a su hermano Gustavo.

“Sabemos que están trabajando muy bien en las (viviendas) que fabricó el gobierno, pero Residencias Caribe está muy abandonado, con nuestros propios recursos es que hemos buscado equipos para hacer excavaciones”.

Otro video impactante del terremoto del 24 de junio en Venezuela. No tuvieron oportunidad de nada. pic.twitter.com/FtgykHeM2A — Luciana (@LucyPN) July 23, 2026

Falta equipo especializado

En cambio, algunos cuerpos flotan en aguas estancadas en sótanos, mientras que otros son visibles, pero están atrapados en bloques de hormigón.

Algunos pisos que antes dividían departamentos quedaron apiñados entre sí. La única forma de entrar dentro de la pila de escombros es abriendo orificios en las láminas de hormigón. Sin embargo, eso requiere de costosa maquinaria especial y personal calificado.

Los rescatistas en Venezuela han sacado con vida a un joven de entre los escombros después de varios días, de los devastadores terremotos gemelos del país.



El sobreviviente fue encontrado debajo del colapsado Club Residencial Caribe de Caraballeda, en el estado La Guaira, y fue… pic.twitter.com/Y7NqLZE5hC — Guillermo Gomez (@G_GomezJ) July 21, 2026

La AFP subrayó que se requiere de equipos de cortes (oxicortes), generadores eléctricos, rotomartillos y esmeriles, además de personal, para sacar los cuerpos de las personas atrapadas.

Ante esto, el cansancio debilita a los voluntarios que llevan semanas entrando a espacios oscuros con poco oxígeno y muchos obstáculos.

“Aquí hay una improvisación de búsqueda aupada por los familiares”, señaló Francis Riascos.

Voluntarios y familiares subrayaron que realizan labores de búsqueda sin acompañamiento gubernamental. Además, tienen que buscar a sus desaparecidos entre escombros que son “trampas mortales”.

🇻🇪 | DESASTRE EN VENEZUELA: Los caninos reducen rápidamente los sitios de colapso grandes a zonas de búsqueda focalizadas en Venezuela.



Una vez que alertan, se utilizan dispositivos acústicos y cámaras de búsqueda para ayudar a encontrar sobrevivientes. pic.twitter.com/dH13IiqeQG — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 30, 2026

Dudas sobre la cantidad de desaparecidos

Mientras tanto, los carteles de personas desaparecidas siguen inundando las calles de Caracas y La Guaira.

“Desaparecida. Carmen Cecilia Gutiérrez Rodríguez, no se encuentra en ningún lado, ni hospitales, ni morgue. Seguimos buscando entre los escombros. ¡No a la demolición!, ayúdanos a encontrarla”, indica uno de los carteles.

A un mes de los terremotos, el Gobierno de Venezuela sigue sin dar una cifra oficial de personas desaparecidas. Se ha limitado a dar cifras de fallecidos, heridos y rescatados.

🇻🇪🙏 Rescatan en Venezuela a un loro que quedó atrapado bajo los escombros



🦜 En medio de las labores de búsqueda tras los terremotos en Venezuela, los Bomberos del Estado Bolivariano de Miranda lograron sacar con vida a "Panchito", un pequeño loro que permanecía atrapado entre… pic.twitter.com/vXP2mfYCPa — Sputnik Mundo (@SputnikMundo) July 4, 2026

En cambio, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estimó a dos días del desastre que había alrededor de 50 mil personas desaparecidas.

La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) aclaró que no era un balance oficial de la ONU, sino una cifra basada en reportes no confirmados que estaban verificando.

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