Niño canadiense de 11 años muere de rabia tras despertarse con un murciélago en la cara

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Murciélago en una cueva. Foto: Shutter.

La revista de la Asociación Médica Canadiense describió el caso de un niño que murió de rabia hace casi dos años luego de contagiarse de la enfermedad en Ontario, Canadá. El menor contrajo la rabia cuando tuvo contacto con el animal, que lo despertó al acercarse a su cara mientras estaba dormido.

“Para nosotros y para la familia era importante aprovechar la oportunidad de encontrar experiencias de aprendizaje y lecciones que pudiéramos extraer de su caso para intentar ayudar a difundir la concienciación y la comprensión de la infección por rabia y sus riesgos”, dijo el Dr. Brian Hummel, autor principal del informe médico.

Según el documento, el niño de 11 años se encontraba en una cabaña en el norte de Ontario durante el verano de 2024 cuando se despertó al sentir un murciélago sobre su cara.

El padre del menor logró capturar al murciélago y lo liberó, pero al no ver ninguna mordedura o rasguño en la cara del niño dejaron pasar el incidente. Sin embargo, tres semanas después el niño comenzó a experimentar hormigueo y entumecimiento en el lado derecho de su cara.

El primer diagnóstico médico se centró en la parálisis de Bell, la cual suele ser temporal y puede ser causada por infecciones virales.

Posteriormente, acudió al servicio de urgencias del Hospital Infantil McMaster con vómitos y dolor al tragar. Posteriormente, desarrolló mayor debilidad facial en el lado derecho, así como dificultad para hablar.

Fue ingresado en la unidad de cuidados intensivos pediátricos y su estado neurológico continuó deteriorándose.

Finalmente, le retiraron el soporte vital y “falleció en paz, rodeado de su familia”, según el informe del caso.

Una vez que comienzan los síntomas de la rabia, no hay tratamiento ni cura, dijo Hummel en una entrevista con The Canadian Press.

Pero el virus tiene un período de incubación relativamente largo, generalmente de semanas, antes de que comiencen a aparecer los síntomas de la enfermedad.

Eso significa que, en los días posteriores a la exposición, una serie de vacunas y una dosis de anticuerpos pueden detener la infección.

“Si se contrae la rabia sintomática, es casi siempre mortal. Pero si se aplica la prevención antes de que aparezcan los síntomas, es casi siempre eficaz”, dijo Hummel.

El virus de la rabia infecta los nervios que rodean el lugar por donde entró en el cuerpo y luego se abre paso hasta la médula espinal y el cerebro, lo que finalmente provoca la muerte.

¿Cómo se puede contraer la rabia?

El virus de la rabia está presente en casi todos los continentes. Cada año ocasiona más de 60 mil defunciones, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La enfermedad se puede transmitir de un animal infectado a los humanos, explicó explica el maestro Francisco Monroy López, académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la UNAM para “Una mirada a la ciencia”.

“Ataca el sistema nervioso central, causa dolor corporal, confusión mental, fiebre, dificultad para deglutir, avanza hasta la parálisis cerebral y casi siempre resulta en muerte por paro cardiorrespiratorio, luego de aproximadamente diez días desde que aparecen los síntomas”, dijo el experto.

Los mayores propagadores de la rabia son las ratas, ardillas, mapaches, zorros, zorrillos, coyotes, perros, gatos y algunas especies de murciélagos.

La exposición puede ser por contaminación con la saliva infectada en raspones, heridas abiertas o membranas mucosas, pero la más común es por mordedura.

Cuando algún animal muerde a una persona y huye, o muestra signos de rabia, se debe aplicar el tratamiento que incluye un suero y, posteriormente, de tres a cinco vacunas, explicó el integrante del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la FMVZ.

“Si el propietario del animal acredita que éste fue vacunado en el último año, el riesgo baja considerablemente, pero debe permanecer en vigilancia al menos por diez días en espera de probables signos de la enfermedad”.

Lo más importante después de una posible exposición, es lavar inmediata y enérgicamente la herida con agua y jabón, pues esto reduce la carga viral hasta en 99%. Enseguida, se debe acudir a un Centro de Salud.

Desde el año 2005 no se registraba un caso de transmisión de rabia humana por mordedura de perro en México, la principal forma de contagio.

Pero este 2023 la Secretaría de Salud emitió un aviso epidemiológico de rabia humana por más de 12 posibles casos y al menos tres confirmados en los estados de Oaxaca, Sonora y Nayarit. en 2025, también se registró un caso en Colima y otro en Zacatecas.