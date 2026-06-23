¿Hay edad máxima para conducir en México? Esto dice la ley sobre sacar la licencia en la tercera edad

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Esto te piden para tu licencia siendo adulto mayor. Cuartoscuro

La licencia de conducir, la licencia permanente y los requisitos para adultos mayores generan dudas frecuentes entre quienes desean seguir manejando después de los 70 años, pero en México no existe una edad máxima establecida por ley para conducir o renovar este documento.

La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial no fija un límite de edad para obtener o renovar una licencia. En cambio, establece que las personas deben acreditar que cuentan con las capacidades físicas, mentales y emocionales necesarias para conducir de manera segura.

Esto significa que una persona de 70, 80 o más años puede continuar manejando legalmente siempre que cumpla con los requisitos establecidos por las autoridades correspondientes.

¿Existe una edad límite para renovar la licencia de conducir?

La respuesta es no. Actualmente, ninguna disposición de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial establece una edad máxima para tramitar o renovar una licencia de conducir.

El artículo 51 de la legislación señala que quienes soliciten una licencia o permiso de conducir deberán acreditar una valoración integral de aptitud, además de aprobar los exámenes teóricos y prácticos que determinen las autoridades.

Por ello, el criterio principal no es la edad de la persona, sino su capacidad para conducir de forma segura.

Las autoridades federales, estatales y municipales pueden establecer procedimientos para verificar que los conductores conservan las habilidades necesarias para estar al volante.

¿Qué requisitos pueden pedir a los adultos mayores?

Aunque los requisitos básicos son similares para todos los ciudadanos, algunas entidades pueden solicitar evaluaciones adicionales a personas de edad avanzada.

Entre los documentos y requisitos más comunes se encuentran:

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio

Pago de derechos correspondiente

Aprobación de exámenes teóricos y prácticos cuando aplique

Dependiendo del estado, también podría solicitarse una valoración médica integral para revisar aspectos como:

Estado físico

Capacidad cognitiva

Condiciones sensoriales

Visión

Audición

El objetivo de estas evaluaciones es determinar si la persona puede conducir sin poner en riesgo su seguridad o la de terceros.

En entidades como la Ciudad de México y el Estado de México, los exámenes médicos no son obligatorios para todos los trámites de renovación.

¿Se puede tramitar la licencia permanente siendo adulto mayor?

Las personas adultas mayores pueden realizar el trámite de la licencia permanente siempre que cumplan con los requisitos establecidos por las autoridades de movilidad.

En la Ciudad de México, quienes tramiten por primera vez la licencia permanente deben acreditar un examen de conocimientos, que puede realizarse de forma digital o mediante asesoría en módulos autorizados.

De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de Movilidad (Semovi), el costo para obtener por primera vez la licencia permanente es de mil 500 pesos.

Para quienes ya cuentan con este documento y requieren una reposición, el costo es de mil 49 pesos.

Cómo tramitar la licencia permanente en CDMX

La Semovi permite realizar el trámite tanto en línea como de manera presencial.

Trámite digital

Para hacerlo por internet es necesario:

Ingresar al portal de licencias de la Ciudad de México Acceder con una Cuenta Llave CDMX Seleccionar la opción “Nuevo trámite” Capturar el número de licencia y el RFC sin homoclave Generar y pagar la línea de captura Esperar la validación del pago Descargar la constancia desde la Cuenta Llave CDMX o recibirla por correo electrónico

Trámite presencial

Quienes prefieran acudir a un módulo deberán:

Generar la línea de captura correspondiente Realizar el pago en los centros autorizados Solicitar una cita en un módulo de control vehicular o licencias Presentar la documentación requerida Verificar que los datos registrados sean correctos Recibir la licencia una vez concluido el proceso

¿Cuándo es recomendable dejar de manejar?

Aunque legalmente no existe una edad para dejar de conducir, especialistas señalan que algunas capacidades pueden disminuir con el paso de los años.

Algunas señales que pueden indicar dificultades para conducir incluyen:

Golpes o rayones frecuentes en el vehículo

o rayones en el vehículo Dificultad para reaccionar ante imprevistos

para ante imprevistos Perderse en trayectos conocidos

en trayectos conocidos Acumulación de infracciones de tránsito

de tránsito Comentarios recurrentes de familiares sobre la conducción

La decisión de continuar manejando debe considerar el estado físico, cognitivo y emocional de cada persona.

Recomendaciones para adultos mayores que siguen conduciendo

Las autoridades y especialistas recomiendan tomar algunas medidas para reducir riesgos al volante:

Realizar revisiones médicas periódicas

Verificar regularmente la visión y la audición

Evitar conducir durante la noche o con poca visibilidad

Informar a familiares sobre los trayectos previstos

Evitar manejar bajo efectos de medicamentos que afecten los reflejos

No conducir en condiciones climáticas adversas

Mientras una persona conserve las capacidades necesarias para operar un vehículo y cumpla con los requisitos legales, podrá renovar su licencia y continuar conduciendo sin importar su edad.

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